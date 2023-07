Ultime Notizie » Aleksander Ceferin » Conference League: Juventus Out (con multa), Fiorentina In che ringrazia

La Juventus è stata esclusa dalla prossima edizione della Conference League 2023/24 e dovrà pagare una multa di 20 milioni di euro (se non rispetta i requisiti finanziari), per il noto scandalo delle plusvalenze: per aver manipolato il valore dei giocatori nelle cessioni. La Fiorentina prenderà il suo posto nelle fasi preliminari della competizione europea. La Vecchia Signora non è d’accordo con la decisione, ma ha deciso di non presentare un ricorso per evitare ulteriori incertezze sulla sua partecipazione alla Champions League del 2024/25.

La UEFA di Ceferin punisce severamente la Juve

L’UEFA di Aleksander Ceferin ha reso noto venerdì che alla Juventus è stato proibito di competere nella Conference League della prossima stagione 2023/24. Il divieto di partecipazione alla competizione europea del terzo livello è stato emesso dopo un’indagine sul cosiddetto “Caso Plusvalenze“, in cui i dirigenti del club torinese hanno falsificato artificialmente il valore dei giocatori nelle cessioni per rispettare le regole della FIFA.

Il club dovrà versare una multa di 10 milioni di euro per irregolarità finanziarie.

La Juventus non è d’accordo con la decisione dell’UEFA

La sanzione potrebbe arrivare a 20 milioni di euro se non saranno rispettati i requisiti del Fair Play Finanziario nei prossimi 3 anni. Il loro posto nelle fasi preliminari della competizione sarà preso dall’ottavo classificato della Serie A, la

Il presidente del club, Gianluca Ferrero, ha respinto la decisione dell’UEFA e ha assicurato che la squadra ha agito legalmente: “Siamo delusi dalla decisione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club dell’UEFA. Non condividiamo l’interpretazione data alla nostra difesa e siamo fermamente convinti della legittimità delle nostre azioni e della validità dei nostri argomenti”, ha dichiarato in una nota.

Tuttavia, la Vecchia Signora ha deciso di non appellarsi a questa sentenza, poiché la presentazione di un ricorso, probabilmente in altri livelli di giudizio, con risultati e tempi incerti, “aumenterebbe l’incertezza” riguardo alla possibile partecipazione alla Champions League 2024/25.

“Nonostante questa dolorosa decisione, ora possiamo affrontare la nuova stagione concentrando la nostra attenzione sul campo e non sui tribunali”, ha sottolineato. Per la Juventus solo un impegno a settimana e la Coppa Italia da metà stagione: i tifosi si auspicano torni a vincere lo Scudetto!