L'ultima partita di Paolo Dybala con la Juventus allo Stadium

Questa sera, in Juventus-Lazio allo Stadium di Torino (scopri dove vederla in diretta streaming), oltre all’ultima partita davanti ai propri tifosi di Giorgio Chiellini, ci sarà anche l’addio di Paulo Dybala (28 anni) che ormai era una realtà da tempo alla Juventus di Torino.

“Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia. Difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo addio. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e la testa alta, sapendo che ho dato tutto me stesso. E’ difficile trovare le parole giuste per dire addio, sono passati tanti anni e tante emozioni… pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. Brillare con questa maglia insieme alla fascia da capitano è stato uno dei più grandi vanti della mia vita, che spero un giorno di poter mostrare ai miei figli e ai miei nipoti”.