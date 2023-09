Ultime Notizie » Doppietta Vlahovic » Juventus-Lazio 3-1: Risultato firmato da Vlahovic (Doppietta) e Chiesa

DIRETTA JUVE – La Juventus ha vinto con il risultato di 3-1 la sfida all’Allianz Stadium contro la Lazio nel primo anticipo della 4a giornata della Serie A. La Vecchia Signora parte forte e al 10′ è in vantaggio con Vlahovic che trasforma di prima intenzione su passaggio di Localtelli. Al 26′ è Rabiot a fare assist per Federico Chiesa che trasforma con il suo destro vincente.

Nella ripresa accorcia Luis Alberto al 64′ ma tre minuti più tardi è ancora Dusan Vlahovic (23 anni) che chiude i conti dopo un lancio perfetto dalla destra di McKennie. Con questa vittoria, la Juventus si porta momentaneamente in testa alla classifica con 10 punti, in attesa del Derby della Madonnina Inter-Milan che andrà in onda con streaming DAZN alle 18 di oggi. La Lazio di Sarri raccoglie la sua terza sconfitta dopo aver battuto il Napoli al Maradona e resta nella parte bassa della classifica di Serie A con 3 punti.