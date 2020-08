Google presenta i suoi primi telefoni 5G da 499 dollari.

Google di Alphabet Inc ha dichiarato ieri che i suoi primi telefoni abilitati per la tecnologia 5G, Pixel 4a (5G) e Pixel 5, saranno disponibili sul mercato questo autunno con un prezzo di partenza di $ 499.

La società ha anche abbassato il prezzo di partenza per la sua linea di smartphone con una versione non 5G della 4a al prezzo di $ 349, nel tentativo di ampliare il suo fascino per i clienti che vogliono spendere meno.

I dispositivi a basso costo di Google hanno venduto molto bene, ma sono ben lungi dall’essere i migliori guadagni dell’azienda. In confronto, i suoi dispositivi più costosi sono in ritardo rispetto a leader del settore come Samsung Electronics Co e Apple Inc.

I modelli 5G saranno disponibili negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan e Australia, ha affermato Google. Per l’Italia si dovrà aspettare ancora un po’.