Ultime Notizie » anniversario » Il Giappone commemora Hiroshima

Hiroshima commemora i 76 anni dalla bomba atomica e ha chiesto al CIO un minuto di silenzio ai Giochi Olimpici .

commemora i e ha chiesto al CIO un minuto di silenzio ai . La cerimonia è stata ridotta al 10% dei partecipanti abituali negli altri anni, come nel 2020 a causa della pandemia, limitandosi a 880 partecipanti.

Hiroshima ha ricordato questo venerdì la distruzione provocata dalla bomba atomica 76 anni fa in quella città giapponese e ha insistito sulla sua difesa della pace mondiale, pur sperando che i Giochi Olimpici si unissero al minuto di silenzio.

Hiroshima ha tenuto un evento commemorativo nel Parco della Pace, dove è consuetudine un minuto di silenzio in memoria delle vittime, e in precedenza aveva chiesto al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), insieme agli atleti e ai comitati nazionali che attualmente organizzano l’evento in Giappone, di unirsi al gesto.

Hiroshima Day

La città giapponese e l’associazione degli “hibakusha” (sopravvissuti alla bomba) hanno chiesto formalmente al presidente del CIO, Thomas Bach, di partecipare all’evento commemorativo, ma gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno dichiarato che il CIO non lo avrebbe svolto sul 6 agosto ma durante la cerimonia di chiusura dei Giochi domenica 8 agosto.

Una decisione che non è piaciuta molto alla città promotrice della pace e che si aggiunge ai sentimenti di rifiuto provocati dalla controversa visita di Bach il 16 luglio per dare inizio alla tregua olimpica. Una visita che è stata bollata dal pubblico come “disonore” ai sopravvissuti e “disprezzo per la salute e la vita delle persone”, provocando un forte rifiuto a Hiroshima.

Il comitato organizzatore dei Giochi ha risposto in conferenza stampa di questo venerdì perché il CIO non ha tenuto conto di questa richiesta. Il portavoce di Tokyo 2020 Masa Takaya ha risposto che “ci sarà un momento di ricordo e preghiera per le vite perse durante la cerimonia di chiusura e che il Cio cercherà di esprimere la sua solidarietà in questo modo”.

La cerimonia commemorativa a Hiroshima: un messaggio di pace

La cerimonia commemorativa a Hiroshima è stata ridotta al 10% del solito negli altri anni, come nel 2020 a causa della pandemia, limitando la sua partecipazione a 880 partecipanti, tra cui spiccavano i sopravvissuti all’attacco nucleare e i loro discendenti, leader locali e i

rappresentanti di 86 nazioni e dell’Unione Europea in Giappone.

Dopo il minuto di silenzio delle ore 8:15 locali, il momento esatto in cui il bombardiere statunitense B29 “Enola Gay” sganciò la bomba atomica Little Boy sulla città il 6 agosto 1945, il sindaco Kazumi Matsui ha lanciato un appello per la fine delle armi nucleari e la pace nel mondo:

“Il nostro mondo non può essere sostenibile con armi nucleari create per la guerra”.

Matsui ha sottolineato la necessità di un maggiore sostegno finanziario per gli “hibakusha” e le vittime della bomba atomica o della conseguente “pioggia nera“. Infine, il rappresentante di una città ridotta in cenere e dove morirono sul colpo quasi 140 mila persone, ha celebrato la staffetta della pace intergenerazionale per mano dei più giovani che “conserveranno e promuoveranno il tesoro della pace nel mondo”.

Pochi minuti prima, due scolari di Hiroshima, Maria Ito (12) e Takumi Yoshimasa (11), hanno dedicato alcune parole al pubblico e hanno ribadito il loro impegno come eredi di pace, in un momento attuale dove l’età media degli “hibakusha” è 84 anni.

Dopo la cerimonia, 440 uccelli hanno sorvolato il monumento dedicato alle vittime di Hiroshima, un numero che sale a 328.902 e comprende quelli morti quel giorno e quelli successivi per gli effetti delle radiazioni. Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945, un’altra bomba atomica fu sganciata su Nagasaki.