Queen pubblicano una canzone inedita di Freddie Mercury

La famosissima rock band britannica Queen ha pubblicato questo giovedì una canzone inedita che hanno registrato insieme al compianto Freddie Mercury. All’inizio dell’estate, il gruppo aveva annunciato che il mondo avrebbe conosciuto il nuovo lavoro dell’acclamato musicista: ‘Face It Alone‘ (‘Afrontarlo solo’, in italiano).

La canzone è stata registrata nel 1988 mentre i Queen stavano lavorando al loro tredicesimo album in studio e al penultimo album con il cantante, ‘The Miracle’. A quel tempo, la band aveva registrato circa 30 canzoni, ma solo dieci sono arrivate alla compilation, mentre le altre non sono mai state pubblicate e sono state dimenticate.

Il team di produzione e archivio del gruppo ha scoperto ‘Face It Alone’ scavando tra

vecchie registrazioni mentre preparava la prossima ristampa di ‘The Miracle’, in uscita il 13 ottobre. A giugno, dopo aver ottenuto la canzone, il batterista dei Queen Roger Taylor e il chitarrista Brian May hanno commentato durante un’intervista di aver trovato ‘un piccolo gioiello di Freddie, di cui si erano quasi dimenticati’.

Tuttavia, la preparazione del tema per il rilascio ha richiesto del lavoro. ‘Era un po’ nascosto in bella vista. L’abbiamo guardato così tante volte e abbiamo pensato: ‘Non possiamo salvarlo”, ha detto May, che ha elogiato il lavoro degli ingegneri del suono che sono riusciti a recuperare la canzone. ‘È come una sorta di riunire i pezzi. Ma è bello e commovente’, ha aggiunto.

‘Face It Alone’ è una delle sei tracce inedite apparse nella serie di otto dischi ‘The Miracle’, insieme a ‘Dog With A Bone’, ‘I Guess We’re Falling Out’ e ‘You Know You Belong To Me’.