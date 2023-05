Ultime Notizie » Basket » Non ci sono fallimenti nello Sport, la lezione di Giannis per tutto il mondo

I Milwaukee Bucks sono stati la migliore squadra della stagione di basket NBA 2022-23, ma la squadra del Wisconsin è stata eliminata al primo turno dei playoff, perdendo la serie 4-1 contro i Miami Heat. Dopo l’eliminazione di Milwaukee, un giornalista ha chiesto in conferenza stampa a Giannis Antetokounmpo se vede la stagione come un fallimento, ma la stella del basket greco ha dato una risposta che ha fatto il giro del mondo.

Sono passi verso il successo

Giannis Antetokounmpo: “Mio Dio. Mi hai fatto la stessa domanda l’anno scorso, Eric, va bene. Ricevi una promozione al lavoro ogni anno? No, vero? Quindi ogni anno in cui lavori è un fallimento, sì o no? No. Ogni anno che lavori, lavori per qualcosa, per un obiettivo, che è ricevere una promozione, poterti prendere cura della tua famiglia, provvedere loro una casa, prenderti cura dei tuoi genitori. Lavori per un obiettivo. Questo non è un fallimento. Sono passi verso il successo”.

Non ci sono fallimenti nello sport

Giannis Antetokounmpo: “Ci sono sempre dei gradini. Michael Jordan ha giocato 15 anni, ha vinto sei campionati. Gli altri nove anni sono stati un fallimento? È questo che mi stai dicendo? Allora perché mi fai questa domanda? È una domanda sbagliata.

Giannis didn’t like this reporter's question on if he thinks this season was a failure. pic.twitter.com/M3hJ9Bo4GJ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2023

Non ci sono fallimenti nello sport. Sai che ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Questo è lo sport, non sempre vinci. Altre persone vinceranno e quest’anno vincerà qualcun altro. Così semplice. Torneremo l’anno prossimo, proveremo a fare meglio, cercheremo di giocare meglio”..

Giannis Antetokounmpo sta uscendo da una stagione NBA di successo

Nonostante i Bucks non siano riusciti a passare il turno, Giannis Antetokounmpo può vantare una brillante stagione regolare, in cui ha concluso quinto in media punti, con 31.1, e terzo in rimbalzi, con 11.8.