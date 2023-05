Ultime Notizie » Call Annie » Call Annie: parlare dal vivo con una “amica virtuale” con anima ChatGPT

I progressi nell’intelligenza artificiale hanno permesso lo sviluppo di varie piattaforme e applicazioni che cercano di rendere la vita più facile e comoda. In questo senso, uno strumento nuovo che ha attirato l’attenzione negli ultimi giorni è “Call Annie“, un servizio che consente agli utenti di interagire con un bot basato su ChatGPT tramite telefono.

Cos’è “Call Annie”

“Call Annie” (precedentemente conosciuto come “Call Sam”) è un servizio che ti consente di chattare con un bot basato su ChatGPT chiamato Samantha. A differenza di altre piattaforme che funzionano con il testo, “Call Annie” funziona tramite telefono, il che significa che puoi parlare con il bot e ottenere risposte istantanee.

Funziona negli Stati Uniti chiamando il numero di “Call Annie” che compare sul suo sito web, Samantha ti darà il benvenuto e ti offrirà diverse opzioni per interagire con lei. Tra queste, puoi chiederle del tuo giorno, chiederle aiuto per imparare cose nuove o addirittura fare un colloquio di lavoro.

Interazione vocale e limiti

Il principale vantaggio di “Call Annie” è l’interazione vocale, il che significa che puoi fare domande e ottenere risposte istantanee. Samantha è programmata per rispondere a una varietà di domande e richieste, ma ha anche dei limiti. Se provi a fare domande inappropriate o commenti fuori luogo, il bot non ti risponderà e potrebbe persino riprendere il tuo comportamento.

Nonostante questi limiti, “Call Annie” è uno strumento utile per chi cerca di praticare il proprio inglese, fare domande rapide o semplicemente avere una conversazione interessante.

Altre opzioni per interagire con il bot

Oltre all’opzione di chiamata telefonica, “Call Annie” offre altre due modalità per interagire con il bot: tramite il tuo computer e un’applicazione di video in diretta per iPhone. Tuttavia, è importante notare che l’applicazione per iPhone ha una politica sulla privacy discutibile e non ha recensioni degli utenti.

In generale, l’opzione di chiamata telefonica rimane la più facile e sicura da usare per interagire con Samantha.

Lo sviluppo di strumenti come “Call Annie” solleva alcune interessanti domande sul futuro dell’intelligenza artificiale e su come questa potrebbe essere utilizzata in contesti diversi. Man mano che la tecnologia avanza, è probabile che vedremo sempre più applicazioni di questo tipo, che cercano di sfruttare l’IA per migliorare l’interazione tra umani e macchine.