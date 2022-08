Ultime Notizie » Artemis » NASA Luna: Lancio Artemis I Streaming su Facebook Live, orario e dettagli

Guarda dal vivo mentre il “mega Moon rocket” (mega razzo lunare) lancia un’astronave Orion senza equipaggio in una missione di sei settimane intorno alla Luna e ritorno sulla Terra. Durante Artemis I, Orion decollerà a bordo del razzo Space Launch System (SLS) e viaggerà per 450.000 km dalla Terra e 64.000 km oltre il lato più lontano della Luna, trasportando carichi utili di scienza e tecnologia con lo scopo di ampliare la nostra comprensione della scienza lunare, degli sviluppi tecnologici e delle radiazioni dello spazio profondo.

Il decollo dal Launch Pad 39B presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida è attualmente previsto per le 8:33 EDT (12:33 UTC) di lunedì 29 agosto, all’inizio di una finestra di lancio di due ore. Attraverso le missioni Artemis, la NASA farà sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna, aprendo la strada a una presenza lunare a lungo termine e fungendo da trampolino di lancio per inviare astronauti su Marte. “We are going”!

La pagina ufficiale della NASA su Facebook Live ha creato un evento per poter vedere il lancio in diretta streaming. Un appuntamento da non perdere quindi!