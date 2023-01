Ultime Notizie » DARPA » NASA: Viaggi su Marte con motore nucleare

La NASA e la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l’ente statunitense responsabile dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare, hanno annunciato martedì che collaboreranno per sviluppare e testare un motore nucleare per razzi spaziali, in grado di alimentare future missioni con equipaggio per Marte.

“La NASA lavorerà con il nostro partner a lungo termine, la Defense Advanced Research Projects Agency, per sviluppare e dimostrare la tecnologia avanzata di propulsione termica nucleare a partire dal 2027″, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson, riferendosi a una dichiarazione al programma DRACO (Demonstration Rocket for Agile Operazioni Cislunari).

“Con l’aiuto di questa nuova tecnologia, gli astronauti potrebbero viaggiare da e verso lo spazio profondo più velocemente che mai, una capacità importante per prepararsi alle missioni con equipaggio su Marte”, ha aggiunto il funzionario.

Secondo l’agenzia spaziale, l’utilizzo di un razzo nucleare termico consentirà spostamenti più rapidi e, con esso, ridurrà il rischio per gli astronauti. Ha spiegato:

“Il tempo di transito ridotto è una componente chiave per le missioni umane su Marte, poiché i viaggi più lunghi richiedono più rifornimenti e sistemi più robusti. Lo sviluppo di una tecnologia di trasporto più rapida ed efficiente aiuterà la NASA a raggiungere i suoi obiettivi, dalla Luna a Marte”.

In base all’accordo, lo Space Technology Mission Directorate della NASA guiderà lo sviluppo tecnico del nuovo motore, che sarà integrato con un veicolo spaziale sperimentale DARPA. Quest’ultima, dal canto suo, fungerà da ente appaltante per lo sviluppo dell’intero processo, compreso il reattore.

Gli ultimi test di tali motori da parte degli Stati Uniti sono stati effettuati più di 50 anni fa, nell’ambito dei progetti NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application) e NASA Rover.