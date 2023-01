Ultime Notizie » Apocalisse » “Orologio del giorno del giudizio” avvicina l’umanità all’Apocalisse come mai prima d’ora

Il Doomsday Clock, orologio del giorno del giudizio, che misura simbolicamente la fine dei tempi, ha segnato questo martedì che l’umanità non è mai stata così vicina a un cataclisma planetario a causa della guerra in Ucraina, delle tensioni nucleari e della crisi climatica: da 100 a 90 secondi dalla “mezzanotte”.

Il Bulletin of Atomic Scientists, che descrive l’orologio come una “metafora della vicinanza dell’umanità all’auto-annientamento”, ha spostato le lancette dei 100 secondi a 90 secondi a mezzanotte. Ogni anno, il comitato per la scienza e la sicurezza del Bulletin e i suoi sostenitori, tra cui 11 premi Nobel, prendono la decisione di riposizionare le lancette di questo simbolico orologio.

Fino ad ora, il massimo che si è avvicinato alla mezzanotte, l’ora fatidica che sperano non arrivi mai, sono stati 100 secondidell’anno scorso. Era per due anni da gennaio 2020.

Ma le cose sono peggiorate. In una dichiarazione, il Bulletin afferma che quest’anno sta muovendo le mani in avanti “a causa in gran parte, ma non esclusivamente, dell’invasione russa dell’Ucraina e dell’accresciuto rischio di escalation nucleare“.

Soppesando anche “le continue minacce poste dalla crisi climatica e dal crollo delle norme e delle istituzioni globali necessarie per mitigare i rischi associati all’avanzamento delle tecnologie e delle minacce biologiche come il Covid-19”, ha aggiunto.

All’inizio, nel 1947, dopo la seconda guerra mondiale, mancavano 7 minuti a mezzanotte. L’orologio ha raggiunto 17 minuti al giorno del giudizio dopo la fine della Guerra Fredda nel 1991.

Cos’è l’orologio del giorno del giudizio?

Il Bollettino è stato fondato nel 1945 da Albert Einstein, J Robert Oppenheimer e altri scienziati che hanno lavorato al Progetto Manhattan che ha prodotto le prime armi nucleari.

Il progetto Doomsday Clock è stato ideato nel 1947 da un gruppo di fisici dell’Università di Chicago (USA), che sulla copertina del loro Bulletin of Atomic Scientists hanno iniziato a pubblicare l’immagine di un orologio che è diventato un indicatore della vulnerabilità del mondo riflettendo il grado di minaccia dalla proliferazione nucleare e dal riscaldamento globale. Quando è apparso per la prima volta, le sue lancette erano 7 minuti prima di mezzanotte.

Già nel 1953, dopo che gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica avevano testato i loro dispositivi termonucleari, l’orologio del giorno del giudizio segnò le 23:58, l’ora in cui tornò nel 2018 e nel 2019. L’anno più silenzioso fu il 1991, quando le lancette segnavano 17 minuti del cataclisma nucleare. La decisione su come muovere le lancette è presa dal consiglio del Bulletin of Atomic Scientists insieme ad esperti invitati, tra cui diversi premi Nobel.