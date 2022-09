Dove vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis. Prima della super sfida di Champions League contro il PSG, la Juventus scenderà in campo sabato pomeriggio per il primo anticipo della 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23: alle ore 15 italiane di sabato 3 settembre 2022 si gioca all’Artemio Franchi di Firenze il big match Fiorentina-Juventus. Sarà la prima giornata dopo la chiusura del calcio mercato che in Bianconero ha portato anche l’argentino Paredes proprio dal PSG.

Massimiliano Allegri (Juve) in conferenza stampa proprio sul possibile utilizzo di Paredes dal primo minuto: “Non ho ancora deciso la formazione. Voto al mercato? Difficile dirlo, la società ha lavorato bene in entrata e in uscita, sono arrivati giocatori che volevamo e sono rimasti i giovani. Paredes ha grande entusiasmo, aumenta la qualità dei centrocampisti con Fagioli, Miretti e Locatelli, aspettando Pogba. Abbiamo anche Rabiot e McKennie, abbiamo miscelato bene, ora lavoriamo bene per ottenere il massimo”.

Otto punti fin qui per la Juventus di Allegri, frutto di due vittorie e due pareggi, in cui Madama ha subito solamente una rete, mentre la Fiorentina si è fermata a quota cinque dopo la prima sconfitta rimediata nella nuova Serie A 2022/2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina-Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Fiorentina-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dusan Vlahovic ha realizzato 11 gol in 19 match con la Juventus in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria solo Cristiano Ronaldo (14), Gonzalo Higuaín (14) e Paulo Dybala (12) hanno segnato più reti nelle loro prime 20 presenze con i bianconeri nel torneo. A partire dalla scorsa stagione di Serie A, nessuno ha segnato più di Dusan Vlahovic su punizione diretta in Serie A (tre reti, al pari di Cristiano Biraghi e Lorenzo Pellegrini). Il serbo potrebbe trovare il gol in tre match consecutivi per la prima volta con la Juventus in campionato.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Gonzalez, Duncan.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny.

Arbitro: Daniele Doveri.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Juventus in TV

Fiorentina-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

La Juventus non ha trovato il gol nelle ultime due trasferte giocate in Serie A; l’ultima volta in cui i bianconeri non hanno segnato per tre gare esterne consecutive nella competizione risale al dicembre 1998, sotto la guida tecnica di Marcello Lippi (l’ultima della striscia fu proprio sul campo della Fiorentina).

⚽ Fiorentina-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca con Stefano Borghi e per il commento tecicno Dario Marcolin.

Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus non vince in casa della Fiorentina, in Serie A, dall’1 dicembre 2018 (3-0 firmato Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo); da allora, la Viola ha infilato due pareggi e una vittoria, e non arriva a quattro match consecutivi senza sconfitte dal 1999 (2V, 2N).

⚽ Alternative per guardare Fiorentina-Juventus streaming online

Alternative per vedere Fiorentina-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Fiorentina-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.