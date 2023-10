Ultime Notizie » Colonizzazione della Luna » NASA, oltre il ritorno sulla Luna: Case 3D entro il 2040

La NASA ha presentato l’ambizioso progetto, chiamato “Project Olympus“, che mira a costruire case sulla superficie della Luna entro il 2040 con una stampante 3D. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’agenzia spaziale guarda oltre il ritorno sulla Luna, quindi sta già iniziando a pianificare come ottenere la presenza umana sul nostro satellite naturale. La NASA ha annunciato che il suo partner è ICON, una società tecnologica rivoluzionaria dedicata alla creazione di stampa 3D, insieme cercano di costruire le prime case umane sulla Luna.

ICON ha già utilizzato la sua stampante 3D per costruire case sulla Terra, compresi rifugi per senzatetto e case resistenti agli uragani in Messico. Ora intendono utilizzare le risorse lunari, come polvere e rocce lunari, per creare un materiale simile al cemento che servirà come base per le future strutture abitabili sulla Luna.

La NASA e i suoi partner sperano che l’uso di materiali lunari offra un vantaggio significativo, poiché le strutture saranno più resistenti al duro ambiente lunare, inclusa la polvere tagliente e tossica che ricopre la superficie lunare.

Una delle sfide che devono superare è che la stampante 3D sia in grado di resistere alle dure condizioni spaziali vissute sulla Luna.

La stampante ICON sarà sottoposta a test presso il Marshall Space Flight Center della NASA nel febbraio 2023, dove verranno valutate le sue prestazioni nel vuoto e la sua capacità di

Oltre alle case, la NASA sta collaborando con università e aziende private per sviluppare altri elementi essenziali per la vita lunare, come porte, piastrelle e mobili. Tuttavia, creare un’atmosfera abitabile sulla Luna rimane una sfida aperta. Prima che la colonizzazione lunare diventi realtà, la NASA deve riportare con successo gli astronauti sulla Luna.

Il programma Artemis mira a raggiungere questo obiettivo con la missione Artemis 2 prevista per il 2024, che invierà gli astronauti nell’orbita lunare. Successivamente, la missione Artemis 3, prevista per il 2025 o 2026, consentirà agli esseri umani di atterrare al Polo Sud lunare con l’aiuto della navicella spaziale Starship di SpaceX.