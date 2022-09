Dove vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis. La partita dell’Olimpico delle 20:45 di sabato 3 settembre 2022 Lazio-Napoli, avrà inizio dopo le partite delle 15 (Fiorentina-Juventus) e delle 18 (Derby Milan-Inter). Sarà infatti il terzo anticipo della giornata numero 5 del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Dopo la sfida tra la formazione di Sarri e quella di Spalletti, quest’ultima sarà impegnata nell’esordio della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool e che si giocherà mercoledì 7 settembre allo stadio Maradona.

L’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Lazio: “Qualità del calcio di Sarri è riconoscibile, da un punto di vista di sistema abbastanza rigido come il 4-3-3 poi chiaro che ogni tanto ci si passa dal 4-3-3, poi però i sistemi si deformano. Non si rimane sempre 4-3-3 e si va a prendere quegli spazi di vuoto che la squadra avversaria lascia, per cui è un qualcosa per cui i calciatori si devono adattare. Fanno un calcio di pressione costante e hanno spazi alle loro spalle per esaltare la qualità del Napoli, quando lo fanno bene sono pericolosi perché gli spazi sono ristretti e le velocità ridotte. Dipenderà da noi nel trovare bene i vuoti e gli spazi che non sono sulla trequarti, ma dove gli altri li lasciano”.

L’ultimo pareggio tra Lazio-Napoli in Serie A risale al 5 novembre 2016 (1-1, Marek Hamsik e Keita Baldé); da allora, 11 match tra le due squadre nel massimo campionato, con un bilancio ampiamente a favore dei partenopei (nove successi a due). Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Lazio-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella scorsa stagione il Napoli ha vinto entrambi gli scontri diretti giocati in campionato contro la Lazio: 4-0 al Maradona e 2-1 all’Olimpico di Roma. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato due gol in questa stagione, mentre due stagioni fa ha fatto gol ed assist in questa partita. Nel frattempo, il gol di Eljif Elmas per il Napoli contro il Lecce ha visto la sua quinta presenza consecutiva in cui ha segnato per un club, in cui ha segnato l’ultimo gol della sua squadra.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demme.

Arbitro: Simone Sozza.

⚽ Dove vedere Lazio-Napoli in TV

Lazio-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

La Lazio è la vittima preferita in Serie A di Giovanni Simeone: il “Cholito” ha realizzato otto reti in 12 presenze di massimo campionato contro i biancocelesti, tra cui il suo unico poker nella competizione (24 ottobre 2021 con la maglia del Verona).

⚽ Lazio-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca con Dario Mastroianni e per il commento tecicno Alessandro Budel. Il match verrà trasmesso anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Lazio-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. I clienti Sky potranno vedere Lazio-Napoli in diretta streaming tramite Sky Go. La terza possibilità per guardare la partita in streaming è rappresentata da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky.

Ciro Immobile ha preso parte a nove reti nelle sue ultime 10 sfide di campionato contro il Napoli (sei gol e tre assist); i partenopei sono però la squadra contro cui il classe ’90 ha perso più match in Serie A (13 su 16).

⚽ Alternative per guardare Lazio-Napoli streaming online

Alternative per vedere Lazio-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Lazio-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.