Napoli Verona Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 23 maggio 2021 alle ore 20:45 per l’ultimo turno del campionato di calcio di Serie A. Pioli, Gattuso e Pirlo, separati da un punto, si giocano due posti per il massimo torneo continentale negli ultimi 90 minuti. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli Verona in video streaming gratis e diretta live tv.

Napoli Verona Streaming, prestanzione diretta match

Il Napoli si qualifica aritmeticamente in Champions League se vince l’ultima partita, contro il Verona. In caso di pareggio il Napoli è in Champions se la Juve perde o pareggia. In caso di sconfitta il Napoli va ugualmente in Champions se la Juventus perde. In caso di sconfitta del Napoli e vittoria della Juventus, i ragazzi di Gattuso sono sicuramente fuori dalla Champions League anche in caso di ko del Milan, perché in svantaggio negli scontri diretti con i rossoneri.

⚽ Diretta Napoli Verona in TV al posto di Rojadirecta

Napoli Verona diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il Verona può diventare la seconda squadra in tutta la storia della Serie A a terminare il torneo fuori dalle prime tre posizioni in classifica dopo essere stata Campione d’inverno; prima solo la Juventus nel 1935/36 (che chiuse la competizione al quinto posto).

⚽ Napoli Verona Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Napoli Verona streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Le probabili formazioni di Napoli Verona

Maksimovic è recuperato dal Covid, ma andrà al massimo in panchina. Soliti ballottaggi Demme-Bakayoko e Politano-Lozano con i primi due favoriti. Koulibaly verso il forfait, al suo posto Rrahmani.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly.

Senza lo squalificato barak, Juric potrebbe avanzare Ilic con Veloso in mezzo al campo. Salcedo l’alternativa. In attacco Kalinic favorito su Lasagna.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. Squalificati: Barak. Indisponibili: Benassi.

Alternative per vedere Napoli Verona in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A contro il Verona: non ha mai fatto meglio contro una singola avversaria in match interni nella competizione (11 anche contro il Como, tra il 1950 e il 1989). Lorenzo Insigne, autore di 19 reti in questo campionato, può diventare il secondo giocatore italiano in grado di segnare almeno 20 gol in una stagione di Serie A con il Napoli, dopo Antonio Vojak (che ci è riuscito in quattro occasioni, l’ultima nel 1933/34).