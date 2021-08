Ultime Notizie » Fiume Colorado » Geologia: dov’è finita la terra del Grand Canyon

Al Grand Canyon mancano centinaia di milioni di anni di strati rocciosi e un team di geologi pensa di sapere perché. L’indizio dietro questo mistero si troverebbe in quello che è successo dopo la disgregazione dell’antico supercontinente chiamato Rodinia, secondo gli scienziati.

Per molto tempo, il Grand Canyon ha incuriosito gli scienziati con uno sconcertante mistero geologico in alcune aree dove non esistono più di 1 miliardo di anni di strati rocciosi, come se fossero scomparsi senza lasciare traccia.

Questa particolarità fu scoperta nel 1869 dal geologo John Wesley Powell, durante un viaggio lungo il fiume Colorado. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geology, grazie a un team di ricercatori americani, questo strano divario temporale noto come “Il grande disaccordo” è più vicino a essere compreso dopo quasi 150 anni da quando è stato descritto per la prima volta.

2 miliardi di anni di storia

Le rocce rossastre del Grand Canyon sono come un libro di testo di storia della Terra, e scalare le sue pareti può risalire a quasi 2 miliardi di anni, ma a quel libro mancano pagine, ha spiegato Barra Peak dell’Università del Colorado Boulder e principale autore del lavoro.

In alcuni luoghi sembra che centinaia di milioni di anni semplicemente non siano mai esistiti, poiché rocce risalenti a 1,4 miliardi e 1,8 miliardi di anni si trovano accanto a rocce che hanno solo 520 milioni di anni.

Un antico supercontinente

Il team di studiosi pensa di avere un indizio sul perché. Presumono che una serie di piccole ma violente faglie possa aver scosso la regione durante la disgregazione di un antico supercontinente chiamato Rodinia. E le devastazioni risultanti probabilmente hanno strappato la terra intorno al canyon, trascinando rocce e sedimenti nell’oceano.

Per la loro ricerca, gli scienziati hanno utilizzato un metodo chiamato termocronologia, che traccia la storia del calore nella pietra. Spiegano che quando le formazioni geologiche sono sepolte in profondità, la pressione che si accumula su di esse può farle surriscaldare. Quel calore, a sua volta, lascia una traccia sulla chimica dei minerali in quelle formazioni.

Dopo aver analizzato i campioni raccolti nella pittoresca area, si sono resi conto che la storia di questa caratteristica potrebbe essere più complicata di quanto si credesse in precedenza. In particolare, la metà occidentale del canyon e la sua parte orientale – quella più visitata dai turisti – potrebbero aver subito diverse trasformazioni nel tempo a causa della rottura della Rodinia.

Sebbene i risultati non siano sufficienti per risolvere completamente il mistero del “Grande Disaccordo”, sono un passo importante e i ricercatori ritengono che le stesse tecniche possano essere applicate in altri siti con caratteristiche geologiche simili.