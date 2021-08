Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Udinese-Juventus Streaming Napoli-Venezia Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Roma-Fiorentina

Dove vedere le partite di calcio in tv: Udinese-Juventus, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina e tutte le altre di oggi domenica 22 agosto 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

15:00 Southampton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno:Sky Sport Football

15:30 Hoffenheim-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena

17:00 Real Sociedad-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

17:30 Arsenal-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Bayern-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

17:30 Albinoleffe-Lecco (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Reggiana (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:00 Reggina-Monza (Serie B) – DAZN, Sky Sport, Sky Sport (Canale 252 Satellite):Helbiz

18:00 Ternana-Brescia (Serie B) – DAZN, Sky Sport, Sky Sport (Canale 253 Satellite):Helbiz

18:00 Pro Sesto-Juventus U23 (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:00 Imolese-Carrarese (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:30 Bologna-Salernitana (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio:Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:30 Diretta Udinese-Juventus (Serie A) – DAZN

La Juventus di Massimiliano Allegri riparte da Udine e dalla trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese, primo impegno della Serie A 2021/22 per la squadra bianconera. Dopo il quarto posto agganciato in extremis lo scorso anno, i bianconeri puntano a tornare alla vittoria con il ritorno dell’allenatore livornese al posto di Andrea Pirlo.

Diretta Udinese Juventus sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

19:30 Atletico Madrid-Elche (Liga) – DAZN

20:00 Turris-Latina (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

20:30 Diretta Goal Serie B – Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite)

20:30 Cremonese-Lecce (Serie B) – DAZN, Sky Sport, Sky Sport (Canale 252 Satellite), Helbiz

20:30 Benevento-Alessandria (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 253 Satellite), Helbiz

20:30 Crotone-Como (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 254 Satellite), Helbiz

20:30 Pisa-Spal (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 255 Satellite), Helbiz

20:30 Ascoli-Cosenza (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 256 Satellite), Helbiz

20:45 Diretta Napoli-Venezia (Serie A) – DAZN

Esordio in A per il Napoli che ospita il neopromosso Venezia: rappresenta l’esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea. I lagunari allenati da Paolo Zanetti ritrovano il palcoscenico della massima serie 20 anni dopo l’ultima volta.

Diretta Napoli Venezia sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:45 Diretta Roma-Fiorentina (Serie A) – DAZN

La Roma ospiterà la Fiorentina inaugurando così una stagione pronta a riservare sorprese interessanti. La gara contro i Viola sarà anche il ritorno ufficiale di José Mourinho nel calcio italiano dopo 11 anni dall’ultima volta e dalla conquista del Triplete con l’Inter.

Diretta Roma Fiorentina sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:45 Nizza-Marsiglia (Ligue 1) – Sky Sport Football

20:45 Cesena-Pistoiese (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

21:00 Virtus Francavilla-Taranto (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

22:00 Levante-Real Madrid (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

