Ultime Notizie » Come vedere Napoli Spezia Streaming » NAPOLI SPEZIA Streaming e Diretta TV Coppa Italia, dove vederla

Napoli Spezia Streaming Diretta – Alle ore 20:45 di oggi giovedì 28 gennaio 2021 si gioca l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2020/21. Il Napoli di Gattuso che ha ricevuto il totale appoggio della società in questo ultimo delicato momento della stagione, ha la possibilità di una nuova iniezione di fiducia. Allo Stadio Diego Armando Maradona per il quarto di finale di Coppa Italia arriva lo Spezia. La sfida tra partenopei e liguri mette in palio un posto nelle semifinali della competizione. L’arbitro sarà Francesco Fourneau.

Napoli Spezia probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, S Bastoni; Deiola, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias. Vincenzo Italiano.

Dove vedere Napoli-Spezia di Coppa Italia Streaming e Diretta TV

Napoli Spezia, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla

Napoli Spezia Video Highlights ultima sfida



Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale. La partita sarà visibile anche inin chiaro sulla piattaforma della tv pubblica(link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.sono illegali e non si possono usare.