Dove vedere Napoli Roma streaming e diretta tv. Nella nona giornata della Serie A 2020/21 si gioca il derby del Sole. Alle ore 20:45 di oggi domenica 29 novembre, al San Paolo (che presto diverrá stadio Diego Armando Maradona) scendono in campo Napoli e Roma, due delle squadre che nelle prime giornata di campionato hanno mostrato di potersela giocare a viso aperto. Ancora di più, a maggior ragione, in un match che è una classica del calcio italiano. Gli azzurri di Gennaro Gattuso sono al sesto posto della classifica con 14 punti, mentre i giallorossi di Fonseca occupano la terza posizione con 17 punti conquistati.

Le probabili formazioni di Napoli Roma.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: Bakayoko. Indisponibili: Hysaj, Osimhen, Rrahmani.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Boer, Kumbulla, Pastore, Zaniolo.

Dove vedere Napoli Roma Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Roma in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 248 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita non viene trasmessa in chiaro.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Come vedere Napoli Roma Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Napoli Roma online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. I Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.