Ultime Notizie » Come vedere Napoli Roma Streaming » NAPOLI ROMA Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV oggi alle 18

Dove vedere Napoli-Roma streaming gratis e diretta tv. E’ triste vedere come il Napoli, dopo essersi laureato campione d’Italia un anno fa, abbia vissuto un declino notevole, con una squadra che non è riuscita a mantenere gli stessi standard di Spalletti sebbene sia stata allenata da tre allenatori differenti. Oggi allo Stadio Maradona ci saranno ancora 45mila spettatori ma i tifosi mostreranno la loro grande delusione e intendono fischiare gli ex campioni d’Italia. Nel frattempo, la Roma si trova in una posizione favorevole per qualificarsi alla Champions League, ma il cammino verso questo obiettivo rimane difficile con diverse partite impegnative ancora da affrontare. De Rossi ha esortato la squadra a rimanere concentrata nonostante il recente successo. Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Napoli-Roma streaming gratis e diretta tv.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Mario Rui e Rrahmani sono tornati disponibili dopo la squalifica, ma Zielinski è infortunato. Calzona confermerà la formazione vincente dello Scudetto. De Rossi non può contare su Lukaku e Smalling, mentre Llorente e Paredes sono squalificati. Ndicka è tornato e giocherà, mentre Dybala ed El Shaarawy saranno nel tridente con Azmoun. Bove inizia nel centrocampo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Francesco Calzona. A disposizione in panchina: Idasiak, Contini, Natan, Ostigard, Dendoncker, Mazzocchi, Olivera, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Gollini, Zielinski. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lobotka, Mazzocchi, Osimhen.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Sahaarawy. Allenatore: De Rossi. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Angelino, Kristensen, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Azmoun, Baldanzi, Joao Costa. Indisponibili: Lukaku, Smalling. Squalificati: Llorente, Paredes. Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Arbitro: Sozza (Seregno). Guardalinee: Bercigli e Scatragli. IV uomo: Colombo. VAR: Abisso. Assistente Sala VAR: Irrati.

Francesco Calzona ha vinto tre delle prime nove partite come allenatore del Napoli in Serie A. Questo lo colloca in una posizione simile a quella di Walter Mazzarri e Rudi Garcia dopo lo stesso numero di partite. Tuttavia, nessuno dei tre è stato in grado di superare il record di Roberto Donadoni, che nel 2008/09 ha ottenuto solo una vittoria nelle prime dieci partite.

Napoli-Roma: La Partita in Esclusiva su DAZN e SKY



Il Derby del Sole Napoli-Roma si gioca oggi domenica 28 aprile 2024 alle ore 18:00 italiane allo Stadio Diego Armando Maradona e sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Su DAZN telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Ambrosini. Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti, invece, saranno i telecronisti Sky.

Matteo Politano ha avuto prestazioni eccezionali contro la Roma, contribuendo a sei gol (due gol e quattro assist). Nella stagione attuale, ha già realizzato 13 gol (8 gol + 5 assist), superando il suo rendimento migliore della stagione 2017/18.

Come Guardare la Partita su DAZN e SKY



Per poter guardare Napoli-Roma su smartphone e tablet c’è quindi DAZN accessibile

Stephan El Shaarawy ha segnato cinque gol nelle sue ultime sei partite di Serie A contro il Napoli presso il Diego Armando Maradona, stabilendo un record significativo per un giocatore in trasferta in questo stadio.

Altre Opzioni per Guardare la Partita Napoli-Roma

anche via TV però è necessario scaricare l’applicazione DAZN su unacompatibile. Questo permette agli spettatori di godersi l’azione sul grande schermo, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente e immersiva. Gli abbonati Sky possono utilizzareoffre un’altra opzione con il “Pass Sport”.

Alternative differenti a quelle spiegate sopra non ce ne sono. Gli utenti possono utilizzare console di gioco come Playstation o Xbox, che supportano l’applicazione DAZN per lo streaming diretto sulla propria TV. In alternativa, dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast consentono di trasmettere il contenuto da dispositivi mobili alla TV, offrendo flessibilità e comodità agli spettatori.

In conclusione, la partita Napoli-Roma sarà facilmente accessibile per gli appassionati grazie alla copertura su DAZN e all’opzione per gli abbonati Sky. Con una varietà di metodi per guardare la partita su TV e dispositivi mobili, gli spettatori avranno la libertà di godersi l’azione da dove preferiscono.