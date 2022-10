Come guardare Napoli-Rangers Streaming Gratis. Si gioca oggi mercoledì 26 ottobre alle ore 21:00 italiane, stesso orario di Ajax-Liverpool trasmessa in diretta streaming da Sky Sport Calcio, in occasione della 5a giornata del Gruppo A di UEFA Champions League.

Un Napoli da record e tranquillo perchè ha già ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League (UCL), riceve allo stadio Maradona la visita dei Glasgow Rangers che su 5 partite non ha raccolto nemmeno un punto e quindi già eliminati. All’andata la squadra di Luciano Spalletti si è imposta vincendo 3-0 a Glasgow. Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Napoli-Rangers streaming gratis e diretta video tv.

Occhi puntati su Giacomo Raspadori del Napoli che ha fatto gol nelle sue ultime tre partite in UCL, segnando ogni volta il secondo gol delle rispettive partite. A provare ad evitare che possa segnare di nuovo sarà Allan McGregor dei Rangers, che in questa edizione della UCL ha affrontato più tiri in porta (29) e subìto più gol (12) rispetto a qualsiasi altro portiere dopo quattro giornate della fase a gironi.

Napoli-Rangers Streaming Live: ultime notizie formazioni

Anguissa sarà convocato, per il resto la definizione turnover non piace all’allenatore Spalletti: “Io scelgo i miei giocatori per vincere le partite. Ho delle alternative e cerco di sfruttarle al meglio. Ancora alcuni da domenica devono recuperare. Ci saranno tre-quattro giocatori freschi rispetto alla Roma”.

⚽ Formazioni Napoli-Rangers

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore Spalletti.

Rangers (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos.

Dove vedere Napoli-Rangers in TV



Allenatore Van Bronckhorst.

Napoli-Rangers in tv sarà trasmesso dai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Napoli-Rangers Streaming Gratis alternativa dall’estero in italiano



Napoli-Rangers streaming gratis per gli abbonati con il servizio di Sky Go, accessibile dai vari dispositivi come pc, smartphone e tablet. NOW, invece, offre la visione della programmazione dell’emittente satellitare (previa acquisizione di un abbonamento). Match visibile anche su Infinity + attraverso l’app scaricabile su dispositivi con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale per poi selezionare l’evento desiderato dal catalogo.

Opzioni per vedere Online Napoli-Rangers Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Rangers non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online“, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me“, tutte opzioni non legali in Italia.

I siti di streaming online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.