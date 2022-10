Dove vedere Inter-Viktoria Plzen Streaming Gratis. Si gioca oggi mercoledì 26 ottobre alle ore 18:45 italiane (prima di Napoli-Rangers streaming delle 21 che sarà trasmessa in diretta live da Sky Sport Uno), in occasione della 5a giornata del Gruppo C di UEFA Champions League.

I nerazzurri vanno a caccia della vittoria che garantirebbe la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. I boemi del Viktoria Plzen ancora a quota zero punti, sono quanto mai alla portata e l’Inter – 7 punti alle spalle del Bayern (questa sera c’è Barcellona-Bayern) a punteggio pieno. Dopo due mesi Inzaghi ritrova Lukaku, l’attaccante belga partirà dalla panchina. Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Inter-Viktoria Plzen streaming gratis e diretta video tv.

Dopo quattro gol in tre partite, Lautaro Martínez dell’Inter cercherà solo il suo secondo gol casalingo in assoluto in UCL, dopo che sette degli otto precedenti sono arrivati in trasferta. Per quanto riguarda il Viktoria Plzeň, Tomáš Chorý ha contribuito a quattro gol in tre partite (2 gol, 2 assist) e cercherà un altro gol qui, dato che i suoi ultimi due gol nelle trasferte di UCL sono arrivati in partite vinte per 2-1.

Inter-Viktoria Plzen Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’Inter si gioca il primo match point per accedere agli ottavi di Champions in casa contro il Viktoria Plzen e ritrova, almeno dalla panchina, Lukaku. Intanto Inzaghi scioglie il duddio in difesa: giocherà Acerbi e non De Vrij. Sulle fasce favoriti Dumfries e Dimarco ma anche Gosens ha chance. Il tecnico dell’Inter: “Siamo in un girone molto più difficile dell’anno scorso. Sappiamo che ci serve la qualificazione oggi, perché a Monaco sarebbe molto complicata”.

⚽ Formazioni Inter-Viktoria Plzen

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Gosens, Darmian, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Carboni, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic.

Squalificati: Inzaghi. Diffidati: Bastoni, Martinez.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Bucha, Kalvach; Holik, Vlkanova, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek. A disposizione: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Pilar, Cermak, Jirka, Ndiaye, Bassey. Indisponibili: Sykora, Kliment, Kopic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chory, Jernelka, Mosquera.

Dirige l’incontro l’arbitro svedese Andreas Ekberg, assistenti i connazionali Culum e Nyberg con Klitte come quarto uomo. Al Var il tedesco Dankert, assistito dal connazionale Dingert.

Dove vedere Inter-Viktoria Plzen in TV



Inter-Viktoria Plzen in tv sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Viktoria Plzen Streaming Gratis



Inter-Viktoria Plzen streaming gratis per i membri del servizio sull’app dedicata di Amazon Prime Video visibile anche sulle smart tv di ultima generazione e sulle console di gioco come PlayStation o Xbox, mentre con Sky Q si potrà accedere all’applicazione se abbonati a entrambe le piattaforme.

Opzioni per vedere Online Inter-Viktoria Plzen Streaming Gratis alternativa dall’estero in italiano

Alternative per vedere Inter-Viktoria Plzen non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online“, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me“, tutte opzioni non legali in Italia.

I siti di streaming online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.