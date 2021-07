Dove vedere la partita amichevole del Napoli in tv e streaming – Mezzora prima di Juventus-Cesena che si gioca alle 18 di oggi sabato 24 luglio 2021, alle 17:30 c’è la seconda uscita stagionale per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La compagine partenopea, dopo aver superato con un largo 12-0 i dilettanti del Bassa Anaunia, si appresta ad affrontare un test match certamente più impegnativo: la Pro Vercelli. Scopri dove vedere Napoli Pro Vercelli streaming e diretta tv.

Napoli-Pro Vercelli, le probabili formazioni



NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Awua, Emmanuello, Erradi, Clemente; Rolando, Comi.

Dove vedere Napoli Pro Vercelli in tv e streaming gratis



Napoli Pro Vercelli in diretta tv su Sky Sport Football e Canale 21. Telecronaca di Riccardo Gentile, inviato Massimo Ugolini. L’ingresso al campo sportivo di Carciato, come per la serata di presentazione in piazza a Dimaro, sarà permesso solo ai tifosi muniti di green pass o di tampone negativo al Covid-19, fino a un massimo di 700 spettatori, 50% della capienza totale dell’impianto.

Napoli Pro Vercelli streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).