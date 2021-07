Dove vedere la partita amichevole della Juventus in tv e streaming – La prima amichevole dell’Allegri-Bis si giocherà oggi sabato 24 luglio 2021 alle ore 18 al Juventus Training Center (JTC): si gioca Juventus-Cesena. Anche nel 2014 Allegri esordì sulla panchina bianconera in un test amichevole contro i romagnoli che adesso militano in Serie C. Dopo il Cesena, la Juventus affronterà altri test, tra cui quelli con il Barcellona, valido per il Trofeo Gamper, e con il Monza, per il Trofeo Luigi Berlusconi. Scopri dove vedere Juventus Cesena streaming e diretta tv.

Le probabili formazioni di Juventus-Cesena

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Demiral, Rugani, Frabotta; McKennie, Fagioli; Felix Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca. Allenatore Max Allegri.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Ricci, Gonnelli, Dominici; Ilari, Ardizzone, Steffè; Zecca, Caturano, Bortolussi. Allenatore William Viali.

Dove vedere Juventus Cesena in tv e streaming gratis



Juventus Cesena in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Telecronaca Gianluigi Bagnulo, inviato Francesco Cosatti. Replica in differita su Juventus TV a partire dalla mezzanotte. La sfida avverrà senza pubblico, nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, con la presenza di media e pochi invitati.

Juventus Cesena streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).