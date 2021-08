Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » Wisla Cracovia-Napoli Streaming e Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere la partita amichevole del Napoli in tv e streaming. Il Napoli di Luciano Spalletti continua il cammino di preparazione alla nuova stagione e dopo il roboante 3-0 sul Bayern Monaco in Germania, questa volta affronta in Polonia i padroni di casa del Wisla Cracovia: fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi mercoledì 4 agosto 2021. Scopri dove vedere Wisla Cracovia Napoli streaming e diretta tv.

Wisla Cracovia Napoli, le probabili formazioni



Wisla Cracovia (4-2-3-1): Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadlok, Hanousek; El Mahdiou, Zhukov; Yeboah, Skvarka, Starwynski; Kliment. Allenatore Gula.

Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Machach, Politano, Zedadka.

Dove vedere Wisla Cracovia Napoli streaming gratis e diretta tv



Allenatore Spalletti.

Wisla Cracovia Napoli in diretta tv sui canali digitali di Sky Primafila (Canale 251 Satellite). La partita non sarà disponibile in diretta streaming online. Gli abbonati a Sky non potranno vederla nemmeno sulla piattaforma Sky Go, così come accade con tutte le partite trasmesse dall’emittente satellitare in modalità Primafila.

