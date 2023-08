Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » Napoli-Augsburg in chiaro, dove vederla Streaming Gratis e Diretta TV, anche su Facebook Live?

Calcio d’Estate 2023: Dove vedere Napoli-Augsburg streaming live tv. Dopo la vittoria ai rigori col Girona, il Napoli si prepara per la Serie A con la partite amichevole contro l’Augsburg. L’allenatore Rudi Garcia dovrà trovare nuove soluzioni a causa degli infortuni e il mercato potrebbe portare nuovi giocatori. La squadra dovrà fare i conti con diverse squadre concorrenti per il titolo, tra cui la Juventus e la Roma. Rudi Garcia sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nella stagione precedente da Luciano Spalletti. Andiamo a scoprire se sarà possibile vedere Napoli-Augsburg in chiaro in tv o streaming live gratis online.

Quando si gioca Napoli-Augsburg? A che ora il fischio d’inizio?

La partita amichevole Napoli-Augsburg si gioca allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (AQ) oggi domenica 6 agosto 2023 alle ore 18:30 italiane.

Dove vedere Napoli-Augsburg in TV?

Napoli-Augsburg verrà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Canale 251. Non essendo parte del pacchetto Sky Calcio o Sky Sport, la partita potrà essere vista in tv acquistando l’accesso “pay per view” al prezzo di 9,99 euro.

Dove vedere Napoli-Augsburg Streaming Gratis?

Per questo motivo non è prevista

Napoli-Augsburg non sarà visibile in streaming per il fatto che l’accesso alle immagini avviene solamente in “pay per view” al canale 251 di Sky della TV. Non sarà nemmeno disponibile con la diretta streaming di Facebook Live, come invece successo in un paio di occasioni nelle partite amichevoli dell’anno scorso.

Probabili formazioni Napoli-Augsburg



Il Napoli dovrà rinunciare a Kvara, uscito zoppicante dalla partita col Girona, e forse anche a Osimhen, per precauzione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Lozano. Allenatore Rudi Garcia.

AUGSBURG (4-4-2): Dahmen; Engels, Pfeiffer, Winther, Colina; Vargas, Dorsch, Breithaupt, Maier; Tietz, Michel. Allenatore Maassen.