Dove vedere Napoli-Lecce Streaming Gratis. Parallelamente a Juventus-Spezia, alle ore 20:45 di oggi mercoledì 31 agosto 2022 si gioca allo Stadio Maradona anche Napoli-Lecce. Partita valida per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23 ed è un turno infrasettimanale

Archiviato il pareggio con la Fiorentina (0-0, partita giocata domenica), che ha frenato la corsa del Napoli, adesso c’è da sfidare il Lecce e prepararsi a una serie di gare importanti. Vincendo stasera, il Napoli aggancerebbe nuovamente la Roma in vetta alla classifica.

Marco Baroni e il suo Lecce sono pronti: “Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha nulla da invidiare a Inter, Milan, Juventus e che dispone di un attacco pazzesco. Insomma ci sono tutte le premesse per fare una partita di grande concentrazione”.

I salentini, dopo i ko contro Inter (2-1) e Sassuolo (1-0), hanno conquistato il primo punto fermando sull’1-1 l’Empoli al Via del Mare lo scorso turno. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Lecce in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Napoli-Lecce Streaming Live: ultime notizie formazioni

Unico indisponibile Demme, ko per un infortunio per altre tre settimane. Si candidano per un posto tra i titolari Sirigu, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano e Raspadori, ma non tutti potranno probabilmente partire dal 1’.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Lobotka, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Pongracic, Gonzalez, Colombo, Gallo, Strefezza, Helgason, Listkowski, Frabotta, Blin, Samooja, Umtiti, Rodriguez.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Lo Cicero e Palermo. IV Uomo: Doveri. VAR: Abisso. Assistente AVAR: Galetto.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha partecipato a sei gol nelle sue otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A: per lui un assist e cinque reti, inclusa quella contro il Monza nella partita del 21 agosto.

⚽ Come vedere Napoli-Lecce in TV

Napoli-Lecce diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Napoli-Lecce sarà raccontata su DAZN da Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Il Napoli ha vinto sette degli 11 confronti casalinghi in Serie A contro il Lecce, ma ha perso l’ultimo il 9 febbraio 2020 con Gennaro Gattuso in panchina (2-3). I salentini non hanno mai vinto due volte di fila in casa degli azzurri nel massimo campionato.

⚽ Napoli-Lecce Streaming Gratis senza Rojadirecta



Napoli-Lecce streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Napoli non ha segnato nell’ultima gara di Serie A, contro la Fiorentina: la squadra partenopea non rimane a secco per due partite di fila nella competizione da dicembre 2020, contro Inter e Lazio, con Gennaro Gattuso in panchina.

⚽ Alternative per guardare Napoli-Lecce Gratis in tv e streaming

Alternative per vedere Napoli-Lecce non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Lecce Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.