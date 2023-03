Ultime Notizie » Come vedere Napoli Lazio Streaming » Napoli-Lazio Streaming TV Gratis, dove vedere e formazioni

Dove vedere Napoli-Lazio Streaming Gratis. Sfida Champions in apertutra della 25a giornata di Serie A: la capolista Napoli riceve allo stadio Maradona la Lazio dell’ex Sarri che occupa la 4a posizione in classifica con 45 punti, 20 in meno della formazione di Spalletti che sta viaggiando con una media record alla conquista dello scudetto dopo l’ultimo ottenuto nella lontana stagione 1989/90!

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 3 marzo 2023, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Lazio live streaming gratis e diretta video tv.

Statistica in evidenza: Il momento di forma di Victor Osimhen è stato di primaria importanza per il Napoli in questa stagione. È il miglior marcatore della sua squadra con 19 reti, ed è primo nella classifica cannonieri nel 2022/2023, con 6 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0.

Napoli-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Napoli: Mario Rui squalificato, al suo posto dentro Olivera. Per il resto formazione tipo con i soliti ballottaggi Zielinski-Elmas e Lozano-Politano. In casa Lazio: Pedro non è al meglio dopo la frattura al naso e alla mano: nel tridente a sinistra torna Zaccagni dal 1′ con Felipe Anderson e Immobile.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: Mario Rui. Indisponibili: Raspadori.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. Squalificati: Casale. Indisponibili: nessuno.

Napoli-Lazio in TV, che canale?



Napoli-Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere Napoli-Lazio in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Napoli-Lazio Streaming Gratis senza Roja Live



Nel match d’andata del 3 settembre scorso, Lazio-Napoli si è conclusa 1-2 con goal di Zaccagni, Kim e Kvaratskhelia. La telecronaca diè a cura di Stefano Borghi, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Napoli-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Victor Osimhen ha trovato il gol in tutte le sue ultime otto gare di Serie A e potrebbe diventare il secondo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a realizzare un gol, escludendo i rigori, per nove presenze di fila nella competizione, dopo David Trezeguet tra ottobre e dicembre 2005. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Napoli-Lazio in diretta streaming gratis

Alternative per la partita da vedere Napoli-Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.