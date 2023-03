Ultime Notizie » Diretta Napoli Lazio » Serie A: Lazio vincente al Maradona, la Capolista Napoli cade in casa

CALCIO SERIE A: Napoli-Lazio risultato finale 0-1. La 25a giornata di campionato si apre con il colpaccio della Lazio che batte il Napoli Capolista niente meno che nel suo proprio stadio, il Maradona. Non vinceva qui da ben 8 anni!

Con un gol di Vecino al 67esimo, i Biancocelesti guidati dall’ex Maurizio Sarri si portano a casa 3 punti e fanno un bel balzo in avanti in classifica: raggiunto il secondo posto con 48 punti e superate Inter e Milan (47) che però devono ancora giocare. La traversa nega il pari a Osimhen, un legno nel finale anche per Milinkovic-Savic: il risultato non cambia.

Seconda sconfitta del Napoli dei miracoli (dopo quella subita al Meazza contro l’Inter, primo ko casalingo in A) che può prendere respiro dopo 8 vittorie di fila.

Il tabellino di Napoli-Lazio risultato esatto finale 1-0 (primo tempo 0-0)

Marcatori Gol: 67’ Vecino (L).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera (93’Zedadka); Anguissa (71’Elmas), Lobotka (82’Ndombele), Zielinski (82’Zielinski); Lozano (71’Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (88’Cataldi); Felipe Anderson (59’Pedro), Immobile, Zaccagni (82’Cancellieri). Allenatore Sarri.

Arbitro: Pairetto. Ammoniti: 21′ Patric, 63′ Osimhen, 89′ Elmas, 94′ Marusic. Espulsi all’89esimo due giocatori della Lazio dalla panchina.