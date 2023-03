Ultime Notizie » Alluminio » Intrigante: Perchè avvolgere le Chiavi della Macchina in un Foglio di Alluminio

Al giorno d’oggi, uno dei mezzi di trasporto più utilizzati è l’auto, un oggetto che ci permette di spostarci facilmente e velocemente da un luogo all’altro. L’automobile è un veicolo motorizzato con ruote utilizzato per il trasporto, che ha una serie di componenti e accessori, la chiave è uno di loro. L’industria automobilistica è stata in costante cambiamento e aggiornamento, innovando la produzione di veicoli, di pari passo con le nuove tecnologie, e l’evoluzione delle chiavi di accensione delle auto ne è il miglior esempio.

Perché dovresti coprire le chiavi della macchina con un foglio di alluminio

Le chiavi dell’auto con chip o transponder sono chiavi di accensione che hanno circuiti integrati nel chip. Il circuito è alimentato dal segnale trasmesso dal computer del veicolo, quindi non necessita di batterie. Quando la chiave transponder viene inserita nell’accensione, il computer del veicolo invia un segnale al circuito. Se il circuito non risponde al veicolo, non si verificherà alcun avvio del motore.

Le chiavi telecomandate sono molto diffuse nelle auto nuove, nelle quali non è necessario inserire la chiave nella serratura della portiera del veicolo. Questo è solo un esempio della rivoluzione nei sistemi che sono stati modificati nelle auto e ha generato un comfort extra per gli utenti, poiché è sufficiente premere un pulsante e le serrature del tuo veicolo verranno sbloccate.

Tuttavia, se non prendi le dovute precauzioni, la tua auto potrebbe essere rubata e chi la volesse rubare, non avrebbe bisogno delle tue chiavi per farlo.

Come già spiegato, le nuove chiavi dell’auto trasmettono costantemente segnali al nostro veicolo e gli esperti avvertono che i furti d’auto possono acquistare una chiave wireless originale e utilizzarla per replicare il codice di accesso di un determinato veicolo.

Com’è possibile?

Le attuali chiavi intelligenti o chiavi remote sono molto pratiche, ma sfortunatamente possono essere facilmente hackerate.

Quindi, nello stesso modo in cui proteggi il tuo computer con un antivirus e cerchi di stare attento a dove tieni le tue carte di credito, dovresti prenderti cura delle chiavi della tua macchina.

Come evitare che ciò accada?

Le chiavi intelligenti emettono costantemente onde elettromagnetiche che sono in contatto con il nostro veicolo.

Ogni chiave emette una determinata forma d’onda che sblocca il veicolo quando viene riconosciuta dal suo sistema. Il processo per hackerare il meccanismo di apertura dell’auto è molto semplice, dato che bastano un amplificatore e le conoscenze necessarie, per poter replicare le onde della nostra chiave e quindi accedere all’auto e prenderla senza doverla forzare.

Per quanto assurdo possa sembrare, il modo più semplice per prevenire il furto della tua auto è coprire le chiavi intelligenti con un foglio di alluminio. Sì, avete letto bene!

Il foglio di alluminio impedirà a qualcuno di hackerarli e accedere facilmente alla nostra auto, poiché fungerà da scudo protettivo, bloccando le onde elettromagnetiche della chiave e, quindi, ostacolando il processo di replicazione.

Tuttavia, questo metodo non è del tutto sicuro e può danneggiare il sistema della tua auto, quindi un’altra opzione sarebbe quella di acquistare una borsa Faraday (esempio foto sopra), che ha la stessa funzionalità isolante del foglio di alluminio e funge da scudo contro il trasferimento di informazioni che potrebbero essere utilizzate in furto del veicolo.