Napoli Lazio Streaming Gratis e Diretta TV. Napoli e Lazio si incontrano questo giovedì alle 20:45 italiane allo stadio Diego Armando Maradona, in chiusura della 32a giornata di Serie A 2020/2021. Il Napoli arriva dal pareggio contro l’Inter per 1-1 mentre la Lazio arriva dalla vittoria contro il Benevento per 5-3. Il Napoli ha 60 punti in classifica, mentre la Lazio ha 58 punti. Ecco dove vedere Napoli Lazio streaming e tv.

Napoli Lazio Diretta: Canale TV e dove vederla

Napoli Lazio in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerato illegale in Italia.

Dove vedere Napoli Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Napoli Lazio live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Napoli Lazio non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live sicuro ricordatevi sempre di avere una connessione in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Napoli Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni



Bakayoko al posto dello squalificato Demme al fianco di Fabian Ruiz. In avanti i ballottaggi sono Lozano-Politano e Mertens-Osimhen. Terapie per Ospina. Caicedo rientra dalla squalifica e si gioca il posto con Correa al fianco di Immobile. A sinistra possibile rientro di Lulic dal 1′ al posto di Fares.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: Demme. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe.

Arbitro: Di Bello. Stadio Diego Armando Maradona (Napoli). Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 22 aprile 2021.