Ultime Notizie » Calcio in TV » Oggi TV: Roma-Atalanta Streaming Napoli-Lazio Gratis, dove vederle. Domenica Fiorentina-Juventus

Dove vedere le partite di calcio in tv: Roma-Atalanta e Napoli-Lazio di oggi giovedì 22 aprile 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

18:30 Diretta Roma-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN1

Arbitro: Calvarese G. Stadio Olimpico (Roma). I sette gol di Borja Mayoral in quest’anno solare in SA sono più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore della Roma; quattro di questi gol erano i primi delle rispettive partite. Al contrario, Luis Muriel è stato l’ultimo marcatore dell’Atalanta in ciascuna delle ultime cinque trasferte di SA in cui lui è riuscito a segnare. Otto delle ultime dieci partite della Roma in SA hanno visto meno di 1,5 gol totali nel corso del primo tempo (a partita).

Diretta Roma Atalanta live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Diretta Napoli-Lazio (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro: Di Bello M. Stadio Diego Armando Maradona (Napoli). Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato cinque dei suoi otto gol casalinghi in questa stagione di Serie A nei primi 31 minuti di gioco, con i padroni di casa che hanno vinto cinque delle sei partite casalinghe in cui lui è riuscito a segnare (1 pareggio).

Ciro Immobile della Lazio ha segnato una doppietta l’ultima volta, ma ha anche sbagliato un rigore: la terza volta che non riesce a segnare dal dischetto nei suoi ultimi quattro tentativi in Serie A. Sette delle ultime 11 trasferte ufficiali della Lazio hanno visto un rigore.

Diretta Napoli Lazio sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio live streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. Ricordiamo che in Italia il live streaming Rojadirecta è illegale. Rojadirecta è il portale più conosciuto per vedere il calcio streaming gratis: il problema è che pubblica link di siti pirata che trasmettono in maniera del tutto illegale.