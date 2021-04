Ultime Notizie » Blackjack » Blackjack Gratis senza Registrazione e senza Scaricare

Il Blackjack è uno dei giochi di carte da casinò più eccitanti e accessibili. Sebbene i suoi inizi non siano molto chiari (si parla di origini francesi, spagnole e persino romane), la sua popolarità come gioco da casinò è riconosciuta da tutti senza lasciare spazio a dubbi. Nel tempo è diventato un gioco permanente nei casinò nel 20° secolo, catturando l’immaginazione di tutti coloro che ci hanno giocato, ipnotizzando anche molti che hanno provato a dominarlo.

Adesso in internet esiste un’ampia varietà di giochi di blackjack, sia per giocatore singolo che multiplayer. Anche se esistono alcune varianti del gioco principale, con regole che si differiscono leggermente l’una dall’altra, in tutte la mano migliore è un “blackjack“, ovviamente, composto da un asso e da qualsiasi dieci (cioè jack, regine e re inclusi), nella mano iniziale (le prime due carte). Come mano è invincibile e può essere pareggiata solo se anche il banco ha il blackjack. È interessante notare che il blackjack paga meglio di qualsiasi altra mano e che puoi ricevere una vincita fino a tre o due per la tua scommessa, a seconda della variante di gioco a cui stai giocando.

Tuttavia, il blackjack si gioca con uno o più mazzi da 52 carte, quindi essere in grado di controllare le carte che devono ancora uscire richiede un’elevata dose di concentrazione e abilità matematica. Queste sono comunque

Gioca a blackjack online

Esistono molti siti dove giocare a blackjack online che sono disponibili in una miriade di varianti, inclusi i formati per giocatore singolo, multiplayer e casinò dal vivo. Alcuni siti offrono anche la possibilità di giocare a blackjack gratis senza registrazione e senza scaricare, dove si può fare pratica senza rischiare soldi veri: puoi ricaricare ogni volta che vuoi i gettoni che ti servono per sfidare il banco, perchè in questo caso è virtuale.

Il blackjack online è uno dei giochi da tavolo preferiti dai giocatori di tutto il mondo. Qualcuno afferma che sia più popolare persino del poker il quale dovrebbe essere il tradizionale gioco di carte del casinò online. Se ti stai chiedendo perchè, il motivo è molto semplice: nel blackjack vinci più soldi veri.

Infatti, statisticamente parlando, quando si gioca a blackjack online il rimborso al giocatore è del 99%. Questa percentuale ha posizionato questocome il preferito tra gli utenti, nuovi e veterani.

Possiamo affermare con certezza che le persone con un’elevata dose di concentrazione e abilità matematica, potranno avere maggior successo nel giocare a blackjack: per il fatto che si gioca con uno o più mazzi da 52 carte, essere in grado di ricordare le carte che devono ancora uscire diventa la chiave per avere successo e guadagnare un sacco di soldi.

Blackjack, un successo dai libri al cinema

Pensa che quando le regole del blackjack moderno si unirono nel gioco francese “Vingt-un” (o Vingt-et-un “21”) a metà del XVIII secolo, tra gli appassionati che promuovevano il gioco in Francia alla fine del 1700 e all’inizio del 1800 c’erano Madame Du Barry (1743-1793), l’ultima favorita di Luigi XV a Versailles, e niente meno che il generale Napoleone Bonaparte (1769-1821).

Libri come The Big Player di Ken Uston (1977) e Bringing Down the House (2002) di Ben Mezrich descrivono le fortune vinte e talvolta perse al blackjack. Il libro di Mezrich si è trasformato nel famoso film 21 del 2008 diretto da Robert Luketic e interpretato dagli attori Jim Sturgess, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Kevin Spacey e Aaron Yoo: è la pellicola più famosa di questo genere.

La storia, basata su eventi reali, racconta la storia del MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti dell’Università del Massachusetts (MIT) che, tra il 1980 ed il 1990, assieme al loro professore di statistica, creano un sistema basato sul conteggio delle carte nel blackjack per vincere sempre nei casinò di Las Vegas.