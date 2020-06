Napoli-Inter Streaming. Gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia 2019-2020. Si tratta della prima partita di calcio che si gioca in Italia dopo la pandemia coronavirus che ne ha costretto lo stop forzato dal 10 marzo. La partita di andata, giocata il 12 febbraio, è terminata 0-1 a San Siro: match deciso dal gol di Fabián Ruiz al 57′. Gli ultimi cinque match di Coppa Italia tra le due squadre vedono il Napoli in vantaggio con tre vittorie, contro un solo bottino pieno dell’Inter, mentre un incontro è terminato a reti inviolate (poi vinto dai nerazzurri ai rigori).

Napoli Inter data e orario semifinale Coppa Italia.

Al San Paolo si gioca venerdì 12 giugno 2020 alle ore 20:45. Arbitro della partita è Daniele Doveri. Il Napoli arriva da 5 risultalti utili consecutivi (4 vittorie e un pareggio) e nei turni precedenti della TIM Cup aveva eliminato Perugia (2-0) e Lazio (1-0).

Dove vedere Napoli-Inter streaming gratis e diretta tv senza usare Rojadirecta.

Nell’ultima partita giocata prima della pandemia l’di Conte aveva perso la sfida scudetto in casa della Juventus (2-0), mentre in Coppa Italia, per giungere a questa semifinale, aveva fatto fuori Cagliari (4-1) e Fiorentina (2-1).

Napoli-Inter in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Streaming online gratis con RaiPlay, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 12 giugno 2020.