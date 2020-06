Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Inter Coppa Italia, Maiorca-Barcellona e tutte le altre di oggi 13 giugno 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:00 Espanyol-Getafe (Liga) – Dazn.

15:30 Diretta Goal Bundesliga – Sky Sport Uno.

15:30 Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Football.

17:00 Celta Vigo-Villarreal (Liga) – Dazn.

18:30 Diretta Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Diretta Bayern Monaco Borussia Monchengladbach sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

19:30 Leganes-Valladolid (Liga) – Dazn.

21:00 Diretta Napoli-Inter (Coppa Italia) – Rai1 in chiaro e RaiPlay.

Arbitro G Rocchi. Napoli Inter ⚽ si affrontano questa sera al San Paolo per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All’andata gli uomini allenati da Gennaro Gattuso hanno espugnato San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz e proveranno a resistere agli assalti dei nerazzurri per accedere alla finale e conquistare la sesta Coppa Italia della loro storia; sono 7 invece i trofei conquistati dai nerazzurri, l’ultimo dei quali nel 2010/2011 dopo la finale di Roma vinta 3-1 ai danni del Palermo.

Diretta Napoli Inter ⚽ in chiaro su Rai Uno. Streaming gratuito quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Diretta Maiorca-Barcellona (Liga) – Dazn.

Diretta Maiorca Barcellona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo Real Madrid-Eibar (Liga) alle 19:30 e Schalke-Bayer Leverkusen (Bundesliga) alle 18:00. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.