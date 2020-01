DIRETTA Napoli Inter STREAMING – Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi Napoli Inter evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. Dopo la vittoria della Juventus sul Cagliari nella partita di oggi alle 15, l’Inter di Conte è obbligata a vincere a Napoli, dove l’aspetta una squadra ritrovata dall’arrivo di Gattuso sulla panchina. Potrebbe essere quindi l’occasione per i bianconeri di staccare i nerazzurri in classifica. Antonio Conte potrebbe vincere la sua 100esima partita da allenatore in Serie A alla sua 145esima panchina, diventando così il più veloce a raggiungere questo traguardo nella competizione, tra i tecnici che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Lorenzo Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Tonelli, Koulibaly, Maksimovic, Mertens. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Antonio Conte. Indisponibili: D’Ambrosio. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Napoli Inter Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Napoli Inter in diretta tv è sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, lunedì 6 gennaio 2020.

Napoli Inter streaming è disponibile su Sky Go per gli abbonati in forma gratuita. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 20:45.