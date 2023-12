Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » Napoli-Inter Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Serie A stasera

Dove vedere Napoli-Inter Streaming Gratis. Partita valida per la 14a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Maradona alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 3 dicembre 2023. Napoli ed Inter si sfideranno in un big match molto importante. Se il Napoli (24 punti in classifica) batte l’Inter (32 punti), la Juventus resterà in prima posizione (33 punti) dopo la vittoria di venerdì sera contro il Monza. L’ultima volta, il 21 maggio di quest’anno, vinsero gli uomini di Spalletti per 3-1 con i gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano, con Gagliardini espulso al 41′. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Inter streaming gratis e diretta live video tv.

Napoli-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’apporto di Matteo Politano potrebbe risultare benefico per il Napoli, considerando che ha contribuito personalmente a quattro gol in Serie A (3 reti, 1 assist) durante tre vittorie diverse. Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, sembra essere particolarmente efficace quando gioca fuori casa, dato che nove dei suoi dieci gol segnati dal settembre sono arrivati in trasferta (di cui otto nel corso dei secondi tempi).

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Mazzarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bastoni, Pavard.

Napoli-Inter in TV, che canale?



Napoli-Inter sarà trasmesso solo su DAZN e per vederla in TV servirà scaricare l’app di DAZN su una smart TV, utilizzare console PlayStation o XBox, dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast o utilizzare il TIMVISION Box. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky potranno vedere la partita su Sky tramite l’attivazione di Zona DAZN sul canale 214 del decoder di Sky. Il Napoli ha segnato in tutte le ultime 15 partite di Serie A contro la squadra in testa alla classifica e non è stato sconfitto in tre delle ultime quattro partite.

Napoli-Inter Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Nelle ultime due partite contro l’Inter ha ottenuto un pareggio per 1-1.

Napoli-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter ha ottenuto risultati straordinari in trasferta nella Serie A, vincendo nove partite su undici e segnando una media di 2.4 gol a partita. Le uniche eccezioni sono state la sconfitta contro il Napoli e il pareggio contro la Juventus.

Alternative per vedere Napoli-Inter Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Napoli-Inter. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

In questo campionato, Napoli e Inter sono le squadre che si sono distinte per i loro attacchi agguerriti. Entrambe le squadre hanno effettuato numerosi tiri, toccato molti palloni in area avversaria, ottenuto un alto numero di Expected Goals e segnato molti gol. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web del Cds.