Napoli Inter Live Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi domenica 18 aprile 2021 si gioca al Diego Armando Maradona di Napoli l’incontro di calcio Napoli-Inter con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane per la 31a giornata di Serie A.

L’Inter di Conte lanciatissimo nella conquista dello Scudetto dopo un decennio di attesa. Sulla sua trada un Napoli che è impegnato nella lotta per tornare in Champions Legue con Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma per i tre posti rimanenti. Gli azzurri sono attualmente quinti e dunque fuori dalla zona più importante, a -2 dall’Atalanta quarta. Conte: “Gattuso? Come me soggetto a critiche a volte ingiuste”. Ecco dove vedere Napoli Inter streaming e tv.

Napoli Inter Diretta: Canale TV e dove vederla

Napoli Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Napoli Inter Live Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Napoli Inter live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Napoli Inter non viene trasmessa in chiaro.

Napoli Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni



Victor Osimhen del Napoli ha fatto gol in tre delle ultime quattro presenze da titolare tra club e nazionale, segnando due gol nei primi 30 minuti di gioco. Il difensore dell’Inter Matteo Darmian preferisce segnare più avanti nel corso della partita, ed ha segnato entrambi i suoi gol in Serie A dopo l’ora di gioco (incluso l’unico gol nell’ultima partita). Statistica in evidenza: in questa stagione, in tutte le competizioni, l’Inter deve ancora subire gol nei primi 15 minuti delle partite in trasferta.

⚽ Queste le probabili formazioni di Napoli Inter

Meret al posto dell’infortunato Ospina, Mario Rui in vantaggio su Hysaj. Ruiz-Demme confermati a centrocampo. Osimhen più di Mertens davanti. Zielinski acciaccato ma dovrebbe farcela. A centrocampo torna Barella dopo la squalifica. Il dubbio principale di Conte è per la fascia sinistra: Darmian è in forma e potrebbe vincere la sfida con Perisic e Young. In attacco torna la LuLa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Lozano. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov.

Arbitro: Doveri.