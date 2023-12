Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » NAPOLI Braga Streaming Gratis Champions League, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Napoli-Braga Streaming Gratis. Nonostante un periodo difficile, il Napoli ha la possibilità di superare la fase a gironi della Champions League. Hanno tre risultati utili: vittoria, pareggio o sconfitta con un solo gol di scarto. Se il Braga vince con due reti di vantaggio, il Napoli sarà eliminato. La squadra arriva alla partita dopo tre sconfitte consecutive (tra cui Inter e Juventus), ma l’allenatore conta sui gol di Osimhen, che però potrebbe non giocare dal primo minuto. Il bomber ieri è volato a Marrakech per la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro africano. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni per vedere Napoli-Braga streaming gratis e diretta video tv.

Quando e dove si gioca

Napoli-Braga, partita valida per la 6ª giornata giornata del Gruppo C di UEFA Champions League 2023-2024 in programma alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 12 dicembre 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Napoli-Braga Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore Mazzarri sta prendendo in considerazione varie opzioni per l’undici titolare della squadra. Osimhen è sotto osservazione a causa del suo recente viaggio in Africa. Zanoli potrebbe sostituire Natan sulla fascia sinistra, anche se Mazzarri non lo ha ancora scelto come titolare. Mario Rui potrebbe essere convocato, ma solo come riserva. L’inclusione di Cajuste nella formazione è ancora in dubbio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Victor Gomez, José Fonte, Saatci, Cristian Borja; Moutinho, Vitor Carvalho; Bruma, Horta, Ricardo Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge. A disposizione in panchina: Hornicek, Sà, Paulo Oliveira, Mendes, Marin, A Horta, Musrati, Pizzi, Castro, Zalazar, Ruiz, Lopes, Roger. Indisponibili: Djalò, Piazon.

Squalificati: Niakatè. Diffidati: Zalazar.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. IV uomo: Smajc. VAR: Kajtazovic. Assistente VAR: Dieperink.

Napoli-Braga in TV



Napoli-Braga in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213), Sky Sport (numero 252) e su Infinity+ di Mediaset. Fabio Caressa e Beppe Bergomi commenteranno Napoli-Braga su Sky, mentre la coppia di Infinity+ sarà formata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Napoli-Braga Streaming Gratis in italiano



Napoli-Braga streaming gratis per i soli abbonati con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, fruibile su pc, smartphone e tablet. Ulteriore opzione con NOW, acquistando il pacchetto “Calcio e Sport” che consentirà di avviare la visione dell’evento. Evento streaming anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99€ al mese.

Alternative per vedere Napoli-Braga Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Napoli-Braga non ce ne sono. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come “Rojadirecta Online TV” o “PirloTV”, sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.