Dove vedere la partita amichevole del Napoli in tv e streaming. Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann sfida oggi sabato 31 luglio 2021 alle ore 16:30 italiane, il Napoli di Luciano Spalletti nell’amichevole di lusso in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Scopri dove vedere Bayern Monaco Napoli streaming e diretta tv.

Bayern Monaco Napoli, le probabili formazioni



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Sarr, Upamecano, Nianzou, Stanisic; Cuisance, Goretzka; Sieb, Müller, Richards; Lewandowski.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

Dove vedere Bayern Monaco Napoli streaming gratis e diretta tv



Bayern Monaco Napoli in diretta tv su sui canali digitali di Sky Primafila (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

