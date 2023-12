Ultime Notizie » Lavoro a distanza » Lavori a distanza: siti web che pagano in dollari per nomadi digitali

Essere pagati in dollari per un nomade digitale è un fattore importante: in alcuni paesi può esserci un’enorme differenza tra essere pagati in dollari ed essere pagati nella valuta locale. Per questo molte persone cercano di lavorare in aziende che consentono il telelavoro, aziende di altri paesi che pagano in dollari (o euro) e permettono loro di continuare a vivere nel proprio paese, ottenendo così un notevole vantaggio salariale. Di seguito un elenco di siti web che potete controllare per trovare lavori di questo tipo.

Toptal è una rete esclusiva che collega liberi professionisti altamente qualificati con lavori a distanza presso aziende leader. Sono specializzati nello sviluppo di software, progettazione, finanza, gestione di prodotti e progetti. Toptal si distingue per selezionare solo il 3% migliore dei liberi professionisti, garantendo così un’alta qualità. La piattaforma viene utilizzata da note aziende per progetti importanti. Offrono un processo di assunzione flessibile e veloce, con un alto tasso di successo nella selezione dei talenti giusti per esigenze specifiche. Web: toptal.com.

TextBroker è una piattaforma per scrittori freelance che offre opportunità di scrittura a distanza. Gli autori possono registrarsi, inviare i propri articoli e ricevere una valutazione da 2 a 4 stelle che determina il loro livello di pagamento per parola. La piattaforma è specializzata in una varietà di contenuti, tra cui descrizioni di prodotti, blog, articoli di ricerca e traduzioni in 36 lingue. I pagamenti vengono effettuati settimanalmente tramite PayPal. Il sito è ideale per gli scrittori che cercano flessibilità e una fonte di reddito affidabile. Web: textbroker.com.

Authentic Jobs è una bacheca di lavoro leader per designer, sviluppatori e professionisti creativi. Utilizzato da aziende riconosciute a livello mondiale, offre lavori in categorie quali intelligenza artificiale, ingegneria back-end, copywriting, assistenza clienti, design, ingegneria front-end, marketing, gestione del prodotto e vendite. Gli utenti possono cercare lavori a tempo pieno, freelance, stage e part-time. Questo sito è ideale per i professionisti nel campo della tecnologia e del design creativo. Web: authenticjobs.com.

Dribbble è una vivace comunità e piattaforma per creativi, che mostra il proprio lavoro e si connette con clienti alla ricerca di talenti remoti a tempo pieno o freelance. Il sito è popolare tra grafici, illustratori e altri professionisti creativi e offre un’ampia gamma di opportunità di lavoro da casa. Oltre alle offerte di lavoro, Dribbble è una fonte di ispirazione e apprendimento nel design. Web: dribbble.com.

Hubstaff Talent è una piattaforma gratuita che collega le aziende con talenti remoti in tutto il mondo. Offre profili di freelance in varie categorie come sviluppo, marketing, design, scrittura e supporto amministrativo. I datori di lavoro possono pubblicare offerte di lavoro gratuitamente e cercare profili di liberi professionisti, mentre i liberi professionisti possono creare profili gratuiti e cercare opportunità di lavoro. Web: talent.hubstaff.com.

Monster è una delle piattaforme di ricerca di lavoro più grandi e conosciute, che offre un’ampia gamma di ruoli remoti in numerosi campi.

È noto per il suo ampio database di offerte di lavoro e per essere uno strumento prezioso sia per chi cerca lavoro che per i datori di lavoro. La piattaforma consente agli utenti di filtrare le ricerche per località, tipo di lavoro e settore, facilitando la ricerca di opportunità di lavoro a distanza. Web: monster.com.

Himalayas è una piattaforma di ricerca di lavoro a distanza che offre una varietà di opportunità presso aziende importanti. Gli utenti possono sfogliare migliaia di offerte di lavoro con filtri personalizzati e scoprire le migliori aziende remote, le loro tecnologie e i vantaggi per i dipendenti. Inoltre, offre strumenti ai datori di lavoro per trovare talenti remoti e promuovere il proprio marchio di datori di lavoro. Il sito fornisce anche risorse e consigli sul lavoro a distanza. Web: himalayas.app.

Working Nomads è un portale di lavoro incentrato sui lavori a distanza per ‘nomadi digitali’. Offre una vasta gamma di categorie di lavoro, tra cui amministrazione, sviluppo, progettazione, istruzione, finanza, risorse umane e marketing. Gli utenti possono registrarsi per ricevere avvisi di lavoro e sfogliare le opportunità di lavoro in tutto il mondo. È l’ideale per i professionisti che cercano flessibilità e l’opportunità di lavorare ovunque. Web: workingnomads.com/jobs.

SolidGigs è uno strumento di lead generation per liberi professionisti, non una piattaforma di mercato. Fornisce contatti giornalieri di lavoro freelance dall’1% più ricco da fonti premium. Il loro obiettivo è ridurre il tempo impiegato nella ricerca dei clienti, consentendo ai liberi professionisti di concentrarsi sul proprio lavoro. Il servizio costa $ 21 al mese (con opzione annuale) o $ 35 al mese (con opzione mensile), senza costi aggiuntivi o percentuali di reddito. Web: solidgigs.com.

Wellfound, precedentemente noto come AngelList Talent, è una piattaforma di ricerca di lavoro per startup. Offre lavori unici presso startup e aziende tecnologiche che non si trovano altrove. La piattaforma consente ai candidati di candidarsi facilmente senza lettere di accompagnamento e di vedere in anticipo dettagli come stipendio e stock option. I fondatori di startup possono anche connettersi direttamente con i candidati, senza intermediari. Web: wellfound.com.