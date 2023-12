Ultime Notizie » Beppe Grillo » Beppe Grillo ricoverato in Ospedale

LIVORNO – Il noto leader politico e comico Beppe Grillo è stato ricoverato all’ospedale di Cecina per controlli e cure. Non sembra che le condizioni di salute di Grillo siano gravi e potrebbe essere dimesso in giornata. Il fondatore di M5S possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, nella zona di Cecina (Livorno) in Toscana, dove trascorre le sue vacanze.