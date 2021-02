Ultime Notizie » Benevento » Serie A, Napoli-Benevento risultato 2-0 con Mertens e Politano, espulso Koulibaly

DIRETTA NAPOLI-BENEVENTO – Il Napoli supera in casa il Benevento con il risultato di 2-0. Torna al gol Mertens (apre le marcature al 34′) nel giorno della sua 250a presenza in Serie A. Raddoppia Politano al 66′, Koulibaly sfiora il tris e viene espulso nel finale. Tre punti d’oro per Gattuso che così allontana nuovamente i fantasmi di un possibile esonero dalla panchina: raggiunta la Lazio al sesto posto in classifica a quota 43 punti. Inzaghi invece rimane senza successi da quasi tre mesi.

Marcatori gol: 34′ Mertens, 66′ Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano (85′ Hysaj), Zielinski (82′ Elmas), Lorenzo Insigne; Mertens (82′ Maksimovic). Allenatore Gattuso.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon (65′ Letizia); Hetemaj, Schiattarella (46′ R. Insigne), Viola; Ionita (82′ Moncini), Caprari (65′ Sau); Lapadula (70′ Gaich). Allenatore F Inzaghi (D’Angelo in panchina).

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Barba (B), Hetemaj (B). Espulso: Koulibaly (N) all’81’. Era dal settembre 2019 contro il Cagliari che Kalidou Koulibaly non subiva un’espulsione in Serie A. Era dal marzo 2011 (otto) che il Napoli non terminava almeno quattro match interni di fila in Serie A senza subire gol.