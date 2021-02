Ultime Notizie » Benevento » NAPOLI BENEVENTO Streaming TV, dove vederla Gratis

Napoli Benevento Streaming Gratis TV. Tutto pronto per vedere Napoli Benevento oggi domenica 28 febbraio 2021 alle ore 18:00 italiane e che si giocherà per il 24° turno di campionato (5a giornata di ritorno). Il Napoli rischia di non riuscire a raggiungere le prime sei posizioni in classifica, ma il suo desiderio di puntare in ogni caso alla vittoria è dimostrato dal fatto che ha pareggiato solo una delle ultime 27 partite nella massima serie (16 vittorie, 1 pareggio, 10 sconfitte). Nonostante l’assenza dei tifosi, lo Stadio Diego Armando Maradona è ormai un vero e proprio fortino, con il Napoli che ha vinto tre partite casalinghe consecutive in Serie A, mantenendo sempre la porta inviolata e trovandosi ogni volta in vantaggio già alla fine del primo tempo. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Benevento streaming e tv.

Napoli Benevento Diretta: Canale TV e dove vederla

Napoli Benevento in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Napoli Benevento Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Napoli Benevento in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Napoli Benevento non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Napoli Benevento Streaming Live: ultime notizie formazioni



Con gli uomini contati, Gattuso è costretto a scelte quasi obbligate. Mertens ancora dalla panchina, fiducia a Rrahmani in difesa. Pippo Inzaghi riabbraccia Letizia, ai box da due mesi per infortunio e che contro gli azzurri andrà in panchina. Ancora assente Improta così come Iago Falque. In difesa mancherà lo squalificato Glik, espulso contro la Roma, ma rientrerà Tuia. In attacco Lapadula ‘spalleggiato’ da Ionita e Caprari.

⚽ Queste le probabili formazioni di Napoli Benevento

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lorenzo Insigne, Elmas. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hysaj, Lozano, Manolas, Ospina, Petagna, Osimhen.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Glik. Indisponibili: Iago Falque, Improta, Letizia.

La prossima sarà la presenza numero 250 in Serie A per Dries Mertens e tutte con il Napoli: il Benevento è una delle due squadre, al pari del Pescara, contro cui l’attaccante belga ha una media gol superiore ad una rete a partita nel massimo campionato italiano (quattro reti in tre gare ai giallorossi).

Gianluca Lapadula del Benevento ha esordito in Serie A proprio contro il Napoli nell’agosto 2016 con la maglia del Milan; l’attaccante classe ’90 ha realizzato proprio contro i partenopei la sua ultima marcatura multipla in trasferta nel massimo campionato, con il Lecce nel febbraio 2020.