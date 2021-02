Ultime Notizie » Diretta Inter Genoa » Inter-Genoa risultato con Lukaku Darmian Sanchez: Fuga Conte a +10 dalla Juventus

DIRETTA INTER-GENOA – L’Inter di Conte batte 3-0 (stesso risultato del Derby) il Genoa di Ballardini al Giuseppe Meazza di San Siro e scappa in fuga con 56 punti in testa alla classifica di Serie A dopo 24 partite: +7 dal Milan (stasera impegnato all’Olimpico contro la Roma) e a +10 dalla Juventus che il 17 maggio recupererà la gara col Napoli. Romelu Lukaku segna alla prima azione dopo soli 32 secondi, raddoppia Darmian (assist di Lukaku), chiude i conti Sanchez, entrato nel finale al posto di un eccellente Lautaro.

INTER-GENOA risultato esatto finale 3-0

Marcatori gol: 1′ Lukaku, 69′ Darmian, 77′ Sanchez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (84′ D’Ambrosio), Barella (84′ Vidal), Brozovic (76′ Gagliardini), Eriksen, Perisic (84′ Young); Lukaku, Lautaro Martinez (76′ Sanchez). Allenatore Conte.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic (46′ Onguené), Zapata; Ghiglione (62′ Shomurodov), Melegoni (71′ Portanova), Rovella, Strootman (46′ Behrami), Czyborra; Pjaca, Scamacca (62′ Pandev). Allenatore Ballardini.

Ammoniti: Zapata (G), Strootman (G).

Impressionante il dato dei gol (non) subiti dai nerazzurri: nelle ultime 7 partite, andando a ritroso, solo la Lazio con Milinkovic-Savic è stata in grado di battere Handanovic, nella partita comunque persa 3-1. Andando a ritroso: Genoa, Milan, Fiorentina, Benevento e Juve sono rimaste a secco contro la squadra di Conte. L’Inter ha vinto sei delle ultime sette partite in Serie A (un pareggio con l’Udinese), realizzando 17 gol e subendone solo uno nel parziale (dalla Lazio, battuta 3-1).