Dove vedere le partite di calcio in tv: Nantes-Juventus, Manchester United-Barcellona e tutte le partite di oggi giovedì 23 febbraio 2023. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv, tra cui anche Roma-Salisburgo (Europa League) e Fiorentina-Braga (Conference League).

18:30 Al Ittihad-Al Raed (Saudi Pro League) – Solocalcio

18:45 Diretta Zona Europa – Con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:45 Diretta Gol Europa – Sky Sport (Canale 251)

18:45 Diretta Nantes-Juventus (Europa League) – Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253)

La Vecchia Signora vola in Francia alla ricerca del passaggio del turno dopo il deludente 1-1 ottenuto all’Allianz Stadium al termine del match dell’andata. Il centrocampista del Nantes Ludovic Blas ha annullato il vantaggio di Dusan Vlahović nella partita di andata, vedendo il suo sesto gol consecutivo che è arrivato dal 60° minuto in poi. Per quanto riguarda la Juventus, Moise Kean è una possibile scelta di Allegri al fianco dello stesso Dušan Vlahović, ed ha segnato il gol di apertura con quattro dei suoi ultimi cinque gol, l’ultimo dei quali domenica scorsa contro lo Spezia.

Diretta Nantes-Juventus con i canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Dazn e Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:45 Cluj-Lazio (Conference League) – Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254)

18:45 Psv-Siviglia (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 255)

18:45 Monaco-Leverkusen (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 256)

18:45 Midtjylland-Sporting (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 257)

21:00 Zona Europa – Dazn

21:00 Diretta Gol Europa – Sky Sport (Canale 251)

21:00 Roma-Salisburgo (Europa League) – Dazn, Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e

21:00 Diretta Manchester United-Barcellona (Europa League) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 256)

Si parte dal 2-2 finalizzato all’andata al Camp Nou in Spagna. Siamo sicuri che all’Old Trafford di Manchester sar{ spettacolo puro! David de Gea ha eguagliato il record di Peter Schmeichel di 180 porte inviolate mantenute con il Manchester United lo scorso fine settimana, ma lo scambierebbe felicemente con la sua prima porta inviolata in assoluto in uno scontro diretto. A provare ad impedirglielo sarà Robert Lewandowski del Barcellona, i cui 38 gol in 32 partite delle principali competizioni UEFA dall’inizio della stagione 2018/19 sono un quantitativo più alto di qualsiasi altro giocatore.

Diretta Manchester United-Barcellona con i canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 256 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Dazn e Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Rennes-Shakhtar (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 258)

21:00 Union Berlino-Ajax (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 259)

23:00 Magallanes-Always Ready (Copa Libertadores) – Mola

