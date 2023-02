Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp: arriva la “Newsletter” privata

Va riconosciuto che il team dietro WhatsApp ha dato una forte spinta negli ultimi anni affinché la popolare piattaforma di messaggistica, di proprietà di Meta Platforms, non sia lasciata indietro, e ancor di più con la quantità di notizie che Telegram, il suo più diretto rivale, ha offerto per ogni aggiornamento che ha lanciato anche negli ultimi anni.

A tal proposito, ora il team di WABetaInfo ha trovato indizi nel codice di WhatsApp che indicano che la popolare piattaforma di messaggistica è al lavoro su una nuova funzione chiamata “Newsletter”.

Aumento delle opzioni di comunicazione all’interno di WhatsApp

Si tratta di una funzione di comunicazione di massa uno-a-molti, che consentirà di raggiungere un numero ampio e indeterminato di utenti, che funzionerebbe opzionalmente, avendo una propria sezione indipendente all’interno della scheda Stati.

Gli utenti potranno scegliere liberamente di iscriversi a quei diffusori di informazioni a cui sono interessati, essendo uno strumento contrassegnato come privato, e quindi, gli utenti saranno gli unici che potranno sapere a chi sono iscritti, potendo di iscriversi anche alle newsletter di coloro che non hanno nella loro lista dei contatti.

Il modello operativo uno-a-molti significa che non è necessario avere la crittografia end-to-end poiché, come diciamo, è una funzione che va in una sola direzione.

Con la Newsletter di WhatsApp, i media potranno rivolgersi ai rispettivi pubblici iscritti, rappresentanti di gruppi professionali ai membri interessati, negozi ai loro potenziali clienti, tra molti altri possibili esempi, senza le limitazioni dei gruppi o anche delle Comunità.

Ricezione delle newsletter sottoscritte in ordine cronologico delle loro trasmissioni

La suddetta pubblicazione osserva nelle prove rilevate che questa nuova funzione non ha raccomandazioni algoritmiche o grafici sociali, dove i contenuti verranno inviati in ordine cronologico in base alla loro diffusione, senza prioritizzazione o nulla di simile a quanto accade con le pubblicazioni nei principali social reti.

Senza data di uscita per il momento

Questa funzione è attualmente nella sua fase iniziale di sviluppo, quindi non funziona nemmeno per gli utenti delle versioni beta, quindi gli aggiornamenti successivi potranno apprendere maggiori dettagli su questa nuova funzione, di cui neanche WhatsApp ha effettuato alcun annuncio, sebbene si tratterà di attendere fino a quando potrà essere già operativo per tutti gli utenti.