Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter Oggi » CAGLIARI INTER Streaming Gratis TV, dove vedere Diretta Serie A

Dove vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis. La partita di Serie A tra Cagliari e Inter chiuderà il secondo turno del campionato edizione 2023-2024. L’Inter ha vinto il loro primo match contro il Monza 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e cercherà stasera di raggiungere Milan, Napoli e Verona in testa alla classifica con una vittoria. D’altra parte, il Cagliari di Ranieri ha ottenuto un pareggio di 0-0 contro il Torino nella sua prima partita dopo essere stato promossi dalla Serie B.

A che ora gioca l’Inter oggi

Fischio d’inizio di Cagliari-Inter alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 28 agosto 2023 allo stadio Unipol Domus di Cagliari, dopo il match delle ore 18:30 Salernitana-Udinese. Di seguito le informazioni per vedere la partita Cagliari-Inter streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Cagliari ha avuto un pessimo rendimento contro l’Inter nelle ultime 11 partite di campionato, riuscendo a vincere solamente una volta. Questa vittoria è avvenuta il 1 marzo 2019, quando il Cagliari era allenato da Rolando Maran. Il risultato finale di quella partita è stato 2-1, grazie a un autogol di Ivan Perisic e alla rete di Leonardo Pavoletti.

Cagliari-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ranieri sta considerando di schierare la squadra con un modulo 3-5-2, con Goldaniga confermato in difesa e Radunovic in porta. C’è una competizione tra Azzi e Augello per un posto nella formazione titolare, mentre Pavoletti e Oristanio si sfidano per un posto in attacco. A centrocampo, Mkhitaryan e Frattesi si contendono una maglia da titolare, mentre Arnautovic mette sotto pressione Thuram per un posto nel reparto offensivo.

⚽ Le probabili formazioni di Cagliari-Inter, oltre il Fantacalcio



CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Oristanio. Allenatore Claudio Ranieri. A disposizione in panchina: Aresti, Scuffet, Capradossi, Di Pardo, Goldaniga, Deiola, Jankto, Kourfalidis, Prati, Viola, Pavoletti, Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Stankovic, Asllani, Sensi, Cuadrado, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

L’Inter ha la possibilità di stabilire un nuovo record nella sua storia vincendo le prime due partite di Serie A per cinque stagioni consecutive. Al momento, la squadra è a quattro vittorie consecutive, eguagliando il risultato ottenuto tra il 1952/53 e il 1955/56.

Cagliari-Inter in TV, che canale?



Cagliari-Inter diretta tv con DAZN. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Nicolò Barella, che ha debuttato nella Serie A con il Cagliari (giocando 100 partite segnando sette gol), ha fornito quattro assist contro il Cagliari, il maggior numero mai registrato contro un avversario.

Cagliari-Inter Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” (canale 214) seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale. Telecronaca diaffidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico curato da Massimo Gobbi.

Cagliari-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Lautaro Martínez, calciatore dell’Inter, è il giocatore con il miglior rapporto minuti/gol tra i calciatori che hanno segnato almeno 15 gol nei cinque principali campionati europei nel 2023. Ha segnato 16 gol in 1437 minuti, con una media di un gol ogni 89 minuti e 48 secondi. Inoltre, ha segnato otto gol in otto partite di Serie A contro il Cagliari, la sua squadra preferita in quel campionato.

Alternative per vedere Cagliari-Inter Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Opzioni alternative per guardare la partita Cagliari-Inter non ce ne sono. Vogliamo evidenziare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di Corriere dello Sport e TuttoSport.