La Casa Bianca ha annunciato questa domenica che proibisce temporaneamente l’ingresso negli Stati Uniti agli stranieri che hanno visitato il Brasile nelle ultime due settimane, dopo che la nazione sudamericana è diventata la seconda nazione più colpita dal coronavirus nel mondo.

Il segretario stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany, ha spiegato che le nuove restrizioni aiuteranno a garantire che i cittadini stranieri non portino ulteriori infezioni negli Stati Uniti, ma non si applicheranno al flusso di scambi tra i due paesi.

Successivamente, il consigliere del presidente brasiliano, Filipe Martins, ha reagito alla decisione della Casa Bianca, affermando che il governo degli Stati Uniti segue “parametri quantitativi precedentemente stabiliti”. “Non c’è nulla di specifico contro il Brasile”, ha scritto il politico sul suo account Twitter.

Questa domenica, il Brasile ha registrato 15,813 nuovi casi di covid-19 e 653 morti in un solo giorno. Pertanto, il paese ha un totale di 365,213 casi confermati e 22,746 morti.

Il governo di Jair Bolsonaro si è opposto a decretare una quarantena a livello nazionale con l’obiettivo di non interrompere più il funzionamento dell’economia. Tuttavia, alcuni governatori hanno adottato misure di isolamento regionali, motivo per cui sono state descritte come “cazzate” dal presidente Donald Trump.

Questo venerdì, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha avvertito che il Sud America sta diventando il nuovo focus della pandemia di coronavirus, soprattutto a causa della situazione in Brasile.

Nel frattempo, negli Stati Uniti Più di 1,686,000 casi di coronavirus e oltre 99,000 decessi sono stati confermati, secondo i dati della Johns Hopkins University.