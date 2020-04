Evoluzione Videogiochi tra Realtà Virtuale e Intelligenza Artificiale.

I videogiochi iniziarono intorno al 1972 con l’uscita di Pong, prodotto dalla Atari, un titolo in cui dovevi far rimbalzare un pixel tra due rettangoli. Da allora questo settore non solo è cresciuto di valore, attualmente genera quasi 120 miliardi di dollari all’anno nel mondo, ma si è anche evoluto in grafica, modelli di gioco e nuovi concorrenti come Google o Apple hanno aderito attraverso i loro giochi streaming. Ciò che segue sembra essere imprevedibile, poiché diverse aziende stanno lavorando per offrire esperienze più “reali” e coinvolgenti con tecnologie migliori.

Una startup, Teslasuit, vuole che i giocatori sperimentino la realtà virtuale nei loro corpi. Per questo ha sviluppato un completo completo, chiamato anche Teslasuit, che è compatibile con i giochi di realtà virtuale e aumentata. Il suo obiettivo è migliorare il movimento, i riflessi e consentire all’utente di “sentire” ciò che sta accadendo nel gioco grazie all’uso della tecnologia tattile. Poiché la tuta è in grado di catturare i movimenti eseguiti dall’utente, ha anche applicazioni in campo medico per la riabilitazione. Non l’unica offerta nel suo genere, la startup bHaptics ha anche una tuta che offre le sensazioni del gioco chiamato Tactsuit. È destinato ai giochi di tiro.

Un’altra tendenza in crescita, soprattutto in Asia, sono le sale ricreative, ma focalizzate sulla realtà virtuale.

La società VRLEO si sta concentrando sullo sviluppo di. Si distinguono perché sono macchine facili da usare e che offrono varie esperienze di gioco come riprese, fantascienza, sport e altro. Il giocatore deve solo avvicinarsi, pagare, seguire le istruzioni per indossare il casco e i comandi, scegliere il gioco e goderne appieno. I chioschi VRLEO attualmente operano nei saloni in Cina, Vietnam e Stati Uniti e sono alla ricerca di nuove espansioni.

Altre società sono più innovative, come nel caso di NextMind. Questa startup finlandese ha sviluppato un sistema in grado di convertire l’attività neurale in comandi digitali. È un tipo di fascia che viene posizionata sulla testa e riceve i segnali elettrici creati dall’attività neuronale. Grazie a un programma di intelligenza artificiale, questi segnali vengono convertiti in comandi che vanno al computer. Questo potrebbe essere applicato nei videogiochi per PC: l’utente dovrebbe solo pensare a come si muove il personaggio. Ha anche altri usi: puoi accendere o spegnere una luce intelligente, cambiare un canale TV o controllare il frigorifero.